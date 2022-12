1 phụ nữ lừa đảo bán 1 thửa đất cho 4 người

(PLO)- Sau khi bán thửa đất của mình, biết người mua đất đã chết, bị can đã liên tục lừa, bán lại cho nhiều người chiếm đoạt tiền.

Ngày 29-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Nhỏ (64 tuổi, trú tại khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra, xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2014, bà Nhỏ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất gần 2.500 m2 tại thị trấn Phú Long và bán cho bà B.

Đến tháng 11- 2019, thấy thửa đất đã bán cho bà B không ai sử dụng và nghe tin bà B đã chết nên bà Nhỏ nói dối với ông L đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cắt ra 500 m2 bán cho ông L với giá 260 triệu đồng.

Đến tháng 12-2019, thấy ông Đ mua lại phần đất 500 m2 trên, bà Nhỏ tiếp tục bán 500 m2 cạnh đó cũng nằm trong thửa đất này cho ông Đ lấy 250 triệu đồng và nói dối đã mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhờ ông Đ làm giúp.

Đến tháng 7-2020, bà Nhỏ gạ bà T mua 1.000 m2 của ông Đ tại thửa đất này với giá 850 triệu đồng để hưởng tiền chênh lệch.

Sau khi hợp đồng mua bán đất với bà Nhỏ và đã giao tiền đủ, bà T phát hiện thửa đất trên có đến 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đã làm đơn tố cáo hành vi của bà Nhỏ đến cơ quan công an.

