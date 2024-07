1 phụ nữ vừa xuống taxi thì bị 2 thanh niên giật dây chuyền 17/07/2024 17:05

(PLO)- Sau khi tiếp nhận trình báo về việc vừa xuống taxi thì bị hai thanh niên áp sát, giật dây chuyền, công an tung trinh sát xác minh, bắt giữ hai kẻ gây án.

Ngày 17-7, Công an quận 11, TP.HCM cho biết, vừa triệt phá thành công một băng nhóm cướp giật tài sản trên địa bàn.

Theo thông tin, khoảng 19 giờ ngày 7-7, Công an phường 11, quận 11 tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Bé N (SN 1977; thường trú tỉnh Trà Vinh) về việc bị giật dây chuyền.

Theo đó, lúc 18 giờ 30 ngày 7-7, khi vừa xuống xe taxi ở đầu hẻm 467E Lê Đại Hành, phường 11, quận 11 thì bà bị hai thanh niên đi trên một xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền 5 chỉ rồi tẩu thoát theo hướng ra đường 3/2.

Trần Quang Minh (bên trái) và Phạm Hữu Duy. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Công an quận 11 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng PC02, PA06 và Công an phường 11 xác định đối tượng.

Công an nhanh chóng xác định hai nghi can là Trần Quang Minh (SN 1987, trú quận Tân Phú) và đồng phạm Phạm Hữu Duy (SN: 1993, thường trú quận Tân Bình) bỏ trốn lên thị trấn Liên Nghĩa, Lâm Đồng.

Ngày 12-7, Đội CSHS Công an Quận 11 đã vận động Duy ra đầu thú tại Công an thị trấn Liên Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Duy được di lý về Công an Quận 11 và thu hồi tài sản, trả cho bị hại.

Chủ tịch UBND quận 11 khen thưởng cho các đơn vị có thành tích đấu tranh, khám phá nhanh vụ cướp tài sản. Ảnh: CA

Với thành tích trên, ngày 17-7, Chủ tịch UBND quận 11 đã thưởng nóng cho hai tập thể (Đội CSHS, Đội ĐTTH - Công an quận) và trao hoa, thư cảm ơn cho Phòng PC02, PA06 Công an thành phố vì đã hỗ trợ Công an quận 11 đấu tranh, truy xét, khám phá nhanh vụ án cướp tài sản trên địa bàn quận.