Dưới đây là 10 thói quen ăn uống để giảm mỡ bụng hiệu quả khi có tuổi mà bạn có thể áp dụng trong chế độ ăn uống của mình.

Thực phẩm giàu chất xơ có thể rất tốt cho sức khỏe khi bạn già đi, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư, cũng như giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân và giảm mỡ bụng.

Bởi nó có thể mang lại cảm giác no lâu nên chúng cũng có thể làm giảm lượng calo tổng thể. Ngoài ra, chế độ ăn giàu chất xơ còn hỗ trợ sức khỏe đường ruột, có liên quan đến việc giảm viêm và giảm nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng.

Protein cần thiết để bảo tồn và xây dựng khối lượng cơ nạc, do đó, có thể nâng cao quá trình trao đổi chất của bạn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát cân nặng và giảm mỡ bụng. Ăn thực phẩm giàu protein cũng có thể giúp bạn cảm thấy no hơn sau khi ăn.

Đây cũng là một thói quen có thể giúp bạn giảm mỡ bụng khi bạn già đi. Bởi vì chất béo lành mạnh mang lại cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá nhiều. Từ đó giúp điều chỉnh lượng calo nạp vào và giảm nguy cơ thừa mỡ bụng.

Những chất béo này cũng có thể giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa sự tăng vọt insulin có thể gây tích trữ mỡ quanh bụng.

Giảm lượng thức ăn đã qua chế biến và chọn thực phẩm nguyên hạt sẽ rất tốt cho sức khỏe và giúp giảm tích tụ mỡ bụng.

Bởi thực phẩm đã qua chế biến thường chứa rất nhiều đường bổ sung, chất béo không lành mạnh và natri. Những thứ này có thể góp phần làm tăng lượng calo dư thừa và giữ nước, có thể dẫn đến tăng mỡ bụng.

Một chế độ ăn uống cân bằng sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì khối lượng cơ bắp, có thể giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy calo, bao gồm cả lượng calo từ mỡ bụng.

Một chế độ ăn uống cân bằng sẽ thúc đẩy lượng đường trong máu ổn định, giảm thiểu lượng insulin tăng đột biến và giảm tích trữ mỡ bụng.

Kiểm soát khẩu phần ăn không chỉ giúp bạn quản lý lượng calo nạp vào, giảm nguy cơ tích trữ lượng calo dư thừa dưới dạng mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng.

Bên cạnh đó, còn khuyến khích việc ăn uống có tinh thần, khiến bạn nhận thức rõ hơn về các dấu hiệu đói và no của cơ thể. Từ đó, có thể ngăn chặn việc ăn quá nhiều và ăn vặt không cần thiết.

Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng lượng đường dư thừa sẽ dẫn đến tích tụ chất béo, đặc biệt là chất béo tích tụ ở bụng.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường có liên quan đến việc tăng lượng mỡ bụng ở người lớn.

Mặc dù quá trình này có thể không hiệu quả với tất cả mọi người, nhưng bạn có thể thử theo dõi để biết cơ thể mình cần gì. Bởi lượng calo của bạn nạp vào quá cao, góp phần tích trữ chất béo dư thừa ở bụng

Ăn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc đã qua tinh chế cao có liên quan đến việc giảm nguy cơ thừa mỡ bụng (nội tạng).

Một thói quen khác có thể góp phần làm giảm mỡ bụng là không ăn nhiều vào buổi tối. Bởi cơ thể xử lý thức ăn vào đầu ngày dễ dàng hơn vì đó là lúc insulin hoạt động hiệu quả nhất.

Vào cuối ngày insulin hoạt động chậm chạp, vì vậy bữa tối ăn nhiều sẽ làm tăng nguy cơ tích trữ mỡ ở bụng.

PHƯƠNG LÊ