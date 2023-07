Bạn sẽ không bao giờ giảm được mỡ bụng nếu vẫn ăn 6 thứ này

(PLO)- Để giảm mỡ bụng bạn nên cắt giảm những món ăn này ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày.

Theo Eat This, Not That, mỡ bụng có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm hormone và giới tính. Tất nhiên, lựa chọn thực phẩm của bạn cũng có thể đóng một vai trò quan trọng.

Theo nghiên cứu, đường, đặc biệt, đã được ghi nhận là gây béo phì. Nếu bạn có thể làm một điều gì đó để giảm mỡ bụng, thì hạn chế ăn thêm đường có thể là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Ngoài chế độ ăn uống của bạn, căng thẳng cũng có thể đóng một vai trò trong việc tích tụ mỡ bụng. Mặc dù nói thì dễ hơn làm, nhưng việc kiểm soát căng thẳng của bạn thông qua nhiều phương pháp khác nhau có thể giúp ích cho mục tiêu gầy của bạn.

Thiền định hàng ngày, tập thể dục và ngủ đủ giấc đều góp phần tích cực vào việc giảm căng thẳng. Bên cạnh lối sống ít căng thẳng hơn, bạn nên theo dõi lựa chọn thực phẩm của mình, bởi vì bạn sẽ không bao giờ giảm mỡ bụng nếu vẫn ăn 6 thứ này.

Sữa chua ít chất béo

Mặc dù được bán trên thị trường như một loại thực phẩm dành cho người ăn kiêng, nhưng sữa chua ít chất béo thường là nguồn bổ sung đường lén lút.

Ví dụ, một cốc sữa chua ít chất béo có thể có hơn 17 gam đường. Mặc dù món ăn nhẹ này có thể chứa ít hơn 150 calo, khiến nó có vẻ là một lựa chọn tốt cho sức khỏe, nhưng nó có thể làm chậm quá trình giảm cân của bạn.

Thay vào đó, hãy tìm loại sữa chua có hàm lượng protein cao hơn, ít đường hơn. Ngoài việc giảm lượng đường nạp vào cơ thể, sự hoán đổi này sẽ làm tăng protein trong chế độ ăn uống của bạn, điều này có thể dẫn đến cảm giác no hơn và lượng calo hấp thụ thấp hơn trong ngày.

Bánh

Bánh là một món tráng miệng phổ biến trong các ngày lễ và kỷ niệm. Tuy nhiên, ngay cả những loại làm từ trái cây cũng có thể chứa một lượng đường bổ sung đáng ngạc nhiên. Mặc dù tất cả các công thức làm bánh đều khác nhau, nhưng bạn có thể dễ dàng tìm thấy một khẩu phần bánh có chứa hơn 25 gam đường bổ sung.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị phụ nữ tiêu thụ không quá 25 gam (100 calo) đường bổ sung mỗi ngày, trong khi nam giới nên hạn chế ăn ở mức 36 gam (150 calo).

Điều đó có nghĩa là một lát bánh có thể sử dụng toàn bộ quỹ đường của bạn trong ngày. Lần tới khi món bánh ngọt được dùng làm món tráng miệng, hãy chỉ ăn một vài miếng nhỏ để hạn chế lượng đường tiêu thụ.

Trái cây đóng hộp

Có nhiều loại trái cây đã qua chế biến, đóng gói cần lưu ý. Các tùy chọn chứa đầy xi-rô có thể là một nguồn đường bổ sung dày đặc. Chưa kể, phần lớn trái cây chế biến này có ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả.

Nếu bạn thích ăn trái cây đóng hộp, hãy tìm những lựa chọn được làm mà không cần thêm bất kỳ chất làm ngọt nào.

Sốt BBQ

Sốt BBQ là một cách tăng hương vị cho món thịt nướng của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể ngạc nhiên với lượng đường có trong nước sốt.

Hai muỗng canh nước sốt BBQ có thể chứa khoảng 10 gam đường và nhiều người sẽ sử dụng một lượng nhiều hơn mức này khi nấu ăn. Trên thực tế, bạn thậm chí có thể thấy xi-rô ngô được liệt kê trước cà chua trong danh sách thành phần của các nhãn hiệu sốt BBQ phổ biến.

Nếu bạn đang muốn giảm lượng đường thu được từ sốt BBQ, nhưng vẫn muốn thêm hương vị cho thịt, hãy thử ướp thịt trước với các loại thảo mộc, gia vị, tỏi, mù tạt và giấm táo để có hương vị mà không cần đường.

Đậu nướng đóng hộp

Thường được thưởng thức cùng với thịt nướng, đậu nướng là một nguồn bổ sung đường khác. Một nửa cốc đậu nướng đóng hộp có thể chứa 10 gam đường, khiến chúng không phải là loại lý tưởng cho mục tiêu giảm mỡ bụng của bạn.

Đậu là nguồn cung cấp chất xơ và protein giúp no, vì vậy chúng có thể là thực phẩm quan trọng để giảm cân và tăng cường sức khỏe tổng thể. Đậu nướng tự làm sử dụng ít đường hơn có thể là một lựa chọn thay thế tốt hoặc thay đổi hương vị của đậu nướng hoàn toàn bằng món salad đậu đen có chứa rau, như ngô, cà chua và hành tây.

Trái cây sấy khô có đường

Nếu bạn muốn giảm mỡ bụng, hãy từ bỏ trái cây sấy khô. Trái cây sấy khô có thể là nguồn cung cấp chất xơ và sắt, nhưng nhiều loại có chứa lượng đường bổ sung đáng kể.

Trên thực tế, bạn có thể thấy chất làm ngọt được liệt kê là thành phần thứ hai của nhiều lựa chọn trái cây sấy khô. May mắn thay, một số loại được sản xuất mà không cần thêm đường—bạn có thể nhìn vào bảng thành phần để lựa chọn chúng.

Nho khô theo truyền thống không bao gồm đường bổ sung, nhưng hầu hết các loại nho khô khác thì có. Tốt hơn hết là bạn nên ăn cả trái cây vì nó có thể chứa nhiều chất xơ và khối lượng hơn trong mỗi khẩu phần ăn. Nhưng nếu trái cây sấy khô là cần thiết cho bạn, hãy tìm những loại không thêm đường để hỗ trợ quá trình giảm cân, theo Eat This, Not That.

NHẬT LINH