12 điểm thay đổi của Thông tư 46: Bãi bỏ nhiều nội dung công khai của Công an nhân dân 30/10/2024 09:10

(PLO)- Thông tư 46/2024 Bộ Công an có hiệu lực từ 15-11-2024 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 67/2019. Trong đó có việc bãi bỏ nhiều nội dung công khai của Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Cụ thể 12 điểm thay đổi như sau: