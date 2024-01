13 người ‘bay lắc’ trong một căn nhà ở Hà Nội

(PLO)- Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 13 người đang tụ tập "bay lắc" và công an khởi tố ba người tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 26-1, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 3 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an quận Tây Hồ vừa triệt phá tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 4 giờ 55 ngày 2-1, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ đã bất ngờ đột kích, kiểm tra hành chính căn nhà tại ngách 2 ngõ 273 đường Âu Cơ.

3 bị can về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.Ảnh CA

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng khách, có 13 người đang "bay lắc" nghe nhạc mạnh, có dấu hiệu tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, công an thu giữ nhiều đồ vật phục vụ việc sử dụng ma túy như đĩa, bát, ống hút, cân điện tử… Trên các đồ vật còn chứa nhiều tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tổ công tác đã tiến hành niêm phong tang vật và đưa toàn bộ số người này về trụ sở để làm rõ.

Theo Công an quận Tây Hồ, cuối năm 2023, Nguyễn Trung Hiếu (23 tuổi) và Nguyễn Như Hiếu (24 tuổi) cùng thuê nhà tại ngách 2/273 Âu Cơ để làm nơi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tối 1-1, Nguyễn Trung Hiếu đã trực tiếp đi mua ma túy ketamine, sau đó mang về chia thành nhiều gói với các trọng lượng khác nhau để dễ tiêu thụ. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Nguyễn Trung Hiếu rủ Nguyễn Bá Hải (trú tại quận Long Biên, Hà Nội) và một số người bạn mua ma túy rồi cùng đến nhà Hiếu để sử dụng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trung Hiếu tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Bá Hải tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Như Hiếu tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHI HÙNG