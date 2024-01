Ngày 11-1, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Toàn (54 tuổi, thường trú tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) 17 năm tù giam về tội giết người.

Trần Văn Toàn kẻ trốn truy nã suốt 20 năm đang nghe tòa xét hỏi. Ảnh ĐP.

Theo cáo trạng, Trần Văn Toàn và nhóm bạn trong đó có ông Đào Văn Hiền (sinh năm 1972 ngụ Hà Tĩnh) là những người chuyên đi khai thác gỗ trái phép và thường xuyên đến nhà một người quen ở tại thôn 3 (xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) để ăn uống và nghỉ ngơi.

Khoảng 13h ngày 8-2-2003, Toàn và ông Hiền ngồi đối diện nhau để ăn cơm và uống rượu và trong lúc nói chuyện với nhau, hai bên xảy ra cãi vã.

Do bực tức nên ông Hiền cầm một cái chén ăn cơm ném trúng vào ngực của Toàn. Lúc này, Toàn lùi lại và quay người ra sau thì thấy trên nền nhà sát với vách nhà có một cây búa có lưỡi sắc dùng để chặt cây.

Toàn sử dụng hung khí chém một nhát vào vùng hông phải của ông Hiền. Ngay sau đó, người dân đưa ông Hiền đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Suối Kiết (huyện Tánh Linh) nhưng đã không qua khỏi.

Nghe tin ông Hiền tử vong, Toàn bỏ trốn đến xã Lộc Thành (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Tại đây Toàn thay tên là Trần Văn Bình sinh sống tại đây gần 20 năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt Toàn trên toàn quốc. Đến ngày 12-5-2023, Toàn bị Công an huyện Lộc Ninh bắt theo quyết định truy nã. Ngày 15-5-2023, sau khi tiếp nhận bị can truy nã, Công an Bình Thuận ra quyết định phục hồi điều tra.

Theo HĐXX, hành vi của Trần Văn Toàn là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất cồn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác đựợc pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa.phượng. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Trần Văn Toàn thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, bị hại có một phần lỗi nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài án phạt tù, bị cáo Trần Văn Toàn còn phải buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền 220 triệu đồng.

PHƯƠNG NAM