2 cựu công an phủ nhận giúp bà trùm buôn lậu rửa tiền

Ngày 14-12, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử vụ hai cựu cán bộ công an gồm Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang bị cáo buộc giúp bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) rửa tiền từ tiền trốn thuế.

Trốn thuế hơn 747 tỉ đồng

Vụ án này, bị cáo Hạnh bị đưa ra xét xử về tội trốn thuế và rửa tiền; hai cựu công an bị đưa ra xét xử về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã thành lập bốn công ty TNHH và hai hộ kinh doanh do Hạnh và người làm công của Hạnh đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu là mua bán đường.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Nguồn gốc số lượng đường do Hạnh trực tiếp mua, vận chuyển từ Campuchia đem về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, Hạnh đứng tên các Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát; Công ty TNHH XNK Thiên Sứ; Công ty TNHH Thương mại Huỳnh Phát Đạt do Trần Văn Phương và Nguyễn Thị Bé Em làm giám đốc; Công ty TNHH Thương mại Bình Kim An do Lê Thị Bạch Vân làm giám đốc. Các công ty trên hoạt động theo hình thức khai báo thuế khấu trừ.

Hộ kinh doanh Hạnh Phát do Hạnh thành lập và đứng tên chủ hộ kinh doanh từ ngày 16-11-2015 đến tháng 9-2018, nhờ Nguyễn Thanh Thọ (cháu của Hạnh) đứng tên, từ tháng 5-2019 do Mai Thị Ngọc Phấn (người làm thuê của Hạnh) đứng tên. Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Út do Nguyễn Hoàng Út (em ruột của Hạnh) đứng tên chủ hộ kinh doanh, đến năm 2018 do Nguyễn Phước Lộc (người làm thuê của Hạnh) đứng tên và đổi tên thành hộ kinh doanh Lộc Phát. Hai hộ kinh doanh này hoạt động theo hình thức khai báo thuế khoán.

Với danh nghĩa Công ty Hạnh Phát và hộ kinh doanh Hạnh Phát, Hạnh đã bán đường cho 20 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.000 tỉ đồng, trong đó của Công ty Hạnh Phát hơn 2.894 tỉ đồng, của hộ kinh doanh Hạnh Phát hơn 190 tỉ đồng.

Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, Hạnh kêu những người làm công, Huỳnh Bá Kiệm (chồng Hạnh), Nguyễn Thị Kim Xuyến (chị Hạnh), Nguyễn Thị Kim Thúy và Nguyễn Hoàng Út (em Hạnh) đứng tên mở các tài khoản ngân hàng. Đồng thời, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản trên mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.

Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của Hạnh nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển trả tiền đường để Hạnh quản lý. Khi mua bán đường, Hạnh không lập sổ kế toán, không xuất hóa đơn khi bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Qua đó, Hạnh trốn thuế hơn 747 tỉ đồng.

Lời khai về số tiền nuôi cá, làm từ thiện…

Ngoài ra, Hạnh còn bị cáo buộc chỉ đạo rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn để trốn thuế có trong các tài khoản để chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang nhiều lần với tổng số tiền hơn 4,4 tỉ đồng.

Trong đó, Võ nhận chín lần với tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng để nuôi cá, gửi tiết kiệm. Sang nhận 11 lần với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng để làm từ thiện.

Theo cáo buộc, hành vi của Hạnh, Sang và Võ đã đủ yếu tố cấu thành tội rửa tiền.

Tại phiên xử ngày 14-12, các bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội.

Hạnh không thừa nhận có chỉ đạo cho người thân, người làm thuê mở tài khoản, ủy quyền tài khoản, mở công ty, hộ kinh doanh, đứng tên tài sản giùm, không có chuyện trốn thuế hơn 700 tỉ đồng…

Đối với hành vi rửa tiền, Hạnh thừa nhận có quen biết với Võ và Sang. Tuy nhiên, nữ bị cáo cho rằng số tiền đưa cho Võ là tiền trả nợ đã mượn, còn tiền chuyển cho Sang là nhờ Sang mua moteur bơm cát và làm từ thiện.

Còn Sang khai quen biết với Hạnh do cùng đi làm từ thiện. Số tiền Hạnh chuyển cho Sang là để làm từ thiện xây chùa, mua đất và mua moteur bơm cát.

Võ khai có cho Hạnh mượn tiền để làm ăn nên trong năm 2015, 2016, người làm thuê cho Hạnh nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Võ để trả nợ Hạnh mượn trước đó.

Ngày 16-12-2021, Nguyễn Thị Kim Hạnh bị TAND tỉnh An Giang xử phạt ba năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ngày 23-2-2022, Hạnh bị TAND tỉnh An Giang xử phạt tám năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Sau đó, xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngày 9-1-2023, Hạnh bị TAND tỉnh An Giang xử phạt 14 năm tù về tội buôn lậu. Sau khi xét xử, bị cáo Hạnh kháng cáo, chưa có kết quả xét xử phúc thẩm.

HẢI DƯƠNG