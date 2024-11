2 người hái trộm cà phê bị công an Bảo Lộc bắt giữ 15/11/2024 20:48

(PLO)- Hai người rủ nhau hái trộm cà phê rồi chở đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Chiều 15-11, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với K’Briu, 26 tuổi, ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

2 người hái trộm cà phê bị công an bắt giữ.

Ngoài K’Briu, công an còn khởi tố K’L. ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. K’L được gia đình bảo lãnh tại ngoại do chưa đủ 18 tuổi.

Theo điều tra, ngày 9-11, K’Briu từ xã Đinh Trang Hòa đến xã Lộc An chơi và gặp K’L. cùng một số thanh niên khác.

Đến tối cùng ngày, K’Briu mượn xe máy rồi rủ thêm K’L. đi vào đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc để hái trộm cà phê.

Khi đến đoạn qua tổ dân phố 22, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, K’L. đứng trên đường cảnh giới, còn K’Briu mang bao tải vào vườn cà phê của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Thủy để hái trộm.

Sau khi hái trộm đầy bao tải cà phê có trọng lượng 33 kg, cả hai chất lên xe máy để chở đi tiêu thụ thì bị tổ công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự mùa vụ của Công an xã Lộc Nga phát hiện bắt quả tang.