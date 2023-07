2 người mang 1 con hổ trên quốc lộ 1A

(PLO)- Khi hai người đàn ông chạy xe ô tô chở hổ trên quốc lộ 1A thì bị bắt quả tang với tang vật con hổ nặng hơn 2 tạ.

Chiều 8-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trí Ngọc (50 tuổi) và Ngô Sỹ Thành (47 tuổi, cùng trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm.

Tang vật công an thu giữ là một cá thể hổ còn sống.

Trước đó, ngày 4-7, khi Ngọc và Thành đi trên xe ô tô chở một con hổ đến địa phận xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu) thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang.

Tang vật thu giữ một cá thể hổ nặng 235 kg, một xe ô tô và hai điện thoại di động.

Hiện cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định cá thể hổ nêu trên.

Đ.LAM