2 người Trung Quốc có lệnh truy nã quốc tế lẩn trốn tại Đắk Lắk bị bắt 16/10/2024 14:59

(PLO)- Hai người Trung Quốc bị truy nã quốc tế xuất hiện tại Bình Thuận sau đó đến Đắk Lắk, bị Công an Việt Nam bắt giữ.

Ngày 14-10, Công an tỉnh Bình Thuận đã bàn giao hai người Trung Quốc bị truy nã quốc tế cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Công an Bình Thuận lấy lời khai Yan Hai Lang và Yan Hai Bin. Ảnh PA08BT.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc xác minh, truy tìm, bắt giữ các đối tượng truy nã của nước ngoài đang lẩn trốn tại Việt nam, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện Yan Hai Lang (30 tuổi), Yan Hai Bin (43 tuổi) đều có quốc tịch Trung Quốc đang bị truy nã quốc tế có mặt tại tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, khi công an tiến hành xác minh thì Yan Hai Lang và Yan Hai Bin đã rời Bình Thuận đến tỉnh Đắk Lắk.

Bàn giao người bị truy nã quốc tế cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu. Ảnh PA08BT.

Ngày 13-10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận triển khai phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ hai người nói trên tại một khách sạn ở tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 14-10, Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý hai người đến Lạng Sơn phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng tiến hành bàn giao cho Công an Trung Quốc theo quy định.