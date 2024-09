2 phụ nữ môi giới mại dâm tại một khách sạn trên đảo Phú Quý 08/09/2024 15:48

Ngày 8-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Hà Trang (18 tuổi) và Quách Thị Giang (30 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Công an huyện đảo Phú Quý công bố quyết định khởi tố đối với 2 phụ nữ có hành vi môi giới mại dâm.

Được biết, thời gian gần đây, lượng du khách từ TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai…đến đảo Phú Quý lưu trú tham quan, du lịch khá đông. Qua nắm bắt, công an phát hiện khách sạn AB ở xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý có dấu hiệu chứa chấp mại dâm.

Các trinh sát phát hiện đường dây chứa chấp, môi giới mại dâm này tổ chức rất tinh vi, tất cả các giao dịch đều thông qua mạng xã hội, liên lạc, thỏa thuận trước với nhau sau đó mới điều gái bán dâm đến khách sạn.

Ngày 26-8-2024, qua kiểm tra Công an huyện đảo Phú Quý bắt quả tang tại khách sạn AB có ba đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua điều tra xác định bà PTNT (58 tuổi) chủ khách sạn AB đã móc nối với Bùi Thị Hà Trang và Quách Thị Giang cùng trú tại xã Tam Thanh thông qua mạng xã hội, điều gái bán dâm đến khách sạn AB của bà T để thực hiện hành vi bán dâm.

Công an huyện đảo Phú Quý đã tạm giữ hình sự hai phụ nữ môi giới mại dâm nói trên. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can. Vụ án đang được mở rộng điều tra.