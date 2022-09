2 thanh niên phối hợp trộm xe máy ngay gần trụ sở công an phường

24/09/2022 20:25

(PLO)- Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN 28 người gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại “Tịnh thất bồng lai” để xác định mối quan hệ.