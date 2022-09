Điều tra: PV báo Pháp Luật TP.HCM thâm nhập đường dây buôn người sang Campuchia

Ngày 24-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Bùi Hoàng Hiệp (35 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về tội tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cũng củng cố hồ sơ, xử lý hành chính đối với Nguyễn Lâm Cao Nguyên (quê Hậu Giang), Nguyễn Văn Bách (21 tuổi, quê Thanh Hoá) về hành vi vượt biên trái phép.

Nguyên hiện đang bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An làm rõ vai trò trong vụ án.

Trong những tháng gần đây, nhiều lao động Việt Nam chạy khỏi các casino bên Campuchia và cơ quan chức năng hai nước phối hợp đưa các nạn nhân về nước.

Cùng với đó, Bộ Công an, công an các địa phương và chính quyền các cấp liên tục cảnh báo cho người dân về bẫy lừa “việc nhẹ lương cao” của các nhóm buôn người.

Gần đây, hàng loạt những nạn nhân trẻ tuổi, là người Việt Nam bị các đối tượng tại Campuchia bóc lột sức lao động, bị bán qua lại như những “món hàng” khi tìm “việc nhẹ, lương cao”.

Nhiều người phải nhảy sông, nhảy lầu… và có nạn nhân đã phải bỏ mạng ở đất khách quê người.

Bất chấp hàng loạt thông tin được cảnh báo liên tục, nhiều người vẫn tin là có công việc ổn định, thu nhập cao và liều mình vượt biên trái phép qua Campuchia để rồi bị mua bán.

Các đối tượng buôn người đã hằng ngày câu dụ trên mạng xã hội, vẽ ra viễn cảnh màu hồng khiến rất nhiều nạn nhân tin tưởng. Tuy nhiên, thực tế là họ bị chích điện, đánh đập tàn nhẫn, ép buộc phải lừa đảo chính các đồng hương của mình.

Tháng 8-2022, PV tìm hiểu, phát hiện trên Facebook nhan nhản các “đường dẫn” để vào Campuchia làm việc với một mức lương không tưởng.

Những kẻ câu dụ tự xưng là HR (nhân viên nhân sự) của các công ty, tập đoàn lớn kinh doanh cờ bạc tại nước bạn và thực tế, không ít HR cũng là các nạn nhân, bị mua bán, ép buộc.

Mỗi ngày, các nhân viên này đều đặn đăng tải các bài đăng tuyển dụng việc làm với mức lương, thưởng cao, đãi ngộ cực kỳ tốt để thu hút người lao động.

Chỉ vừa gõ từ khóa “việc làm Campuchia”, hàng loạt hội nhóm môi giới việc làm Campuchia xuất hiện với những lời mời chào hấp dẫn như “Tuyển dụng việc làm Campuchia”, “việc làm tại Campuchia”, “tuyển dụng việc Cambodia”… Các hội nhóm có rất đông người tham gia bình luận theo hướng tích cực (và do chính những HR tạo ra).

Trong nhóm “tuyển dụng – việc làm Campuchia”, tài khoản Nguyễn Như đăng tuyển cho WINCAPITAL với vị trí nhân sự HR. Người lao động sẽ có mức lương cơ bản 25 triệu đồng, lương chính thức 27 triệu đồng kèm chuyện thưởng, tăng lương rất hấp dẫn.

Các nhóm câu nhử nạn nhân: Thưởng chuyên cần 2 triệu, mỗi 6 tháng tăng lương 2,5 triệu. Công ty bao ăn ở, được ra ngoài và hỗ trợ chi phí nhập cảnh, làm việc chỉ cách cửa khẩu vài trăm mét.

Trong nhóm “Tuyển dụng việc Cambodia”, tài khoản Đào Khoa đăng tuyển dụng cho tập đoàn Long Đô Singapore Game Casino (88ONLINE) nhiều vị trí. Mức lương khởi điểm 25 đến 50 triệu đồng/tháng, ngày làm việc 10 tiếng, còn thêm 5 triệu/ tháng tiền sinh hoạt.

Ngày 23-8, trong vai một người tìm việc tại Campuchia, PV liên hệ qua số điện thoại Zalo 0708.899.568. Một người đàn ông cho biết đang làm cho công ty Taipei101 có trụ sở tại Campuchia đang quản lý 5 trang đánh bạc trực tuyến Jun88, New88, SH88, F88 và Hi88, hứa hẹn: “anh cho em vào làm trang Jun88 để được anh em hỗ trợ tốt hơn”.

Anh ta quảng cáo, Taipei101 là một công ty kinh doanh cờ bạc có uy tín và đang “tìm kiếm một số anh em đồng hương sang làm cùng cho vui”. “Công ty anh uy tín, em lên mạng hỏi xem công ty anh sao là biết liền, không có chuyện bơi sông nên đừng sợ (ý nói vụ hơn 40 người Việt Nam nhảy sông trốn – PV)”.

Chúng tôi cũng phát hiện thanh niên này sử dụng hàng loạt tài khoản Facebook khác nhau để tuyển dụng. Tất cả đều quy về số điện thoại 0708.899.568.

Khi chúng tôi nêu các thắc mắc thì HR này tung ra nhiều thông tin cực kỳ hấp dẫn như đang có chương trình thưởng, Tết Trung thu là điện thoại Iphone 13 promax, vàng, tiền… và giục nên ngay lập tức sắp xếp thời gian đi làm sớm để nhận quà.

Người này còn cho biết thêm: “Công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí di chuyển như đi máy bay từ quê vào TP.HCM, tiền lưu trú khách sạn, tiền xe di chuyển”. Thậm chí, qua đến nơi còn được hỗ trợ thêm 7 triệu đồng.

Về công việc, người HR này cho biết sẽ làm vị trí sale tại các casino. “Trong thời gian đào tạo vẫn được lãnh lương cơ bản, bước vào công ty là nhận được tiền. Vào làm có 15 ngày về phép mà vẫn được lãnh lương và thêm 20 triệu đồng. Nếu em qua đây làm không được, em có quyền đi về bất cứ lúc nào mà em muốn, không có vấn đề gì” - HR quảng cáo.

Trường hợp ở quê, khi đến TP.HCM, người lao động cần đến khách sạn của công ty và sẽ có người đón. “Cứ 10 giờ sáng hằng ngày đều có người chở qua công ty miễn phí. Đi cả hai đường tiểu ngạch và chính ngạch” – người này tiếp.

Vài giờ sau, người tự xưng là nhân viên HR của công ty cho PV liên lạc với một quản lý để phỏng vấn. Chỉ khoảng 30 giây trao đổi thì tắt máy. Một lát sau, PV được thông báo đã đậu.

Sau khi trúng tuyển, thanh niên HR hướng dẫn: “Giờ em đi thẳng đến khách sạn của công ty. Mai có người đón em”.

Sau đó, người này yêu cầu PV tới khách sạn BL ở trên đường Phú Thọ Hòa (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) và yêu cầu có mặt trước 10 giờ sáng ngày hôm sau để di chuyển. Tuy nhiên, PV lấy lý do chuẩn bị đồ đạc nên xin dời lại lịch đi vài ngày.

16 giờ 32 ngày 23-8, người tuyển dụng này gọi lại cho PV và dặn đi dặn lại: “Giờ em đến khách sạn BL rồi đi vào gặp tiếp tân nói mật khẩu: “người của Mỹ An” rồi sẽ được vào nhận phòng”.

PV nói rằng mình không có hộ chiếu, người này nói rằng hãy an tâm vì đường dây có thể sắp xếp để đi bằng lối tiểu ngạch.

“Nếu đi tiểu ngạch, em ở khách sạn BL đến 10 giờ sáng người của công ty sẽ đón chở đến khách sạn khác ở cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh rồi gặp một đội đi như em. Sẽ có người của bên anh dắt em đi tiểu ngạch theo đường ‘ray’ riêng...”- thanh niên nhiệt tình chỉ dẫn.

10 giờ sáng ngày 24-8, PV có mặt ở khách sạn. Theo quan sát, nơi này có bốn tầng, khu vực trệt có một số thanh niên đang ngồi đợi, một số ít mang valy ra vào.

10 giờ 11, một xe ô tô 4 chỗ BKS 70A-192… đến khách sạn. Sau đó, nam tài xế xuống xe rồi di chuyển vào bên trong. Đến 10 giờ 27, một xe ô tô khác BKS 70A-226… cũng tấp vào nơi này chờ đợi.

10 giờ 36, các thanh niên khoảng 20 tuổi bắt đầu mang hành lý, túi xách từ bên trong khách sạn bỏ vào cốp xe. Nhóm thanh niên này được cho là đang chuẩn bị lên đường di chuyển qua Campuchia để làm việc.

Đến 10 giờ 49, PV đếm được có khoảng tám người từ trong khách sạn ra lên hai xe ô tô chờ sẵn. Vài giây sau, tất cả di chuyển về hướng Quốc lộ 1A hướng về Quốc lộ 22.

Tìm hiểu của PV, một số người dân ở khu vực cho hay cứ tầm giờ trên thì sẽ có một vài xe ô tô biển số tỉnh Tây Ninh đến đón người rời đi. Tuy nhiên, họ không rõ nhóm người trên đi đâu.

Chiều 19-9, tài khoản Telegram tên HR SAILEE-2B liên hệ với phóng viên cho biết đã liên lạc với “người vận chuyển” và yêu cầu phóng viên chuẩn bị đồ đạc, tài xế sẽ điện thoại.

Người này cho biết: “Khi xe chở đến, công ty sẽ ra đón và tuyệt đối an toàn”. Để tạo tin tưởng rằng chắc chắn sẽ gặp nhau, người này còn dặn mua giúp hai cặp kính mắt và hẹn sẽ gặp mặt tại công ty sau khi ứng viên vượt biên thành công.

Ban đầu, lịch trình của PV được vẽ ra là xuất phát từ khách sạn ở quận Tân Phú, TP.HCM rồi xuống khách sạn ở Tây Ninh, đoạn gần Cửa khẩu Mộc Bài. Đây cũng là tuyến đường mà nhiều người từng bị bán qua Campuchia đã di chuyển.

Tuy nhiên đến ngày, do thời điểm này, khu vực biên giới với Tây Ninh được nhân viên HR thông báo là đang có “động” sau sự kiện hàng chục người tháo chạy khỏi sòng bài. Tuyến đường di chuyển được thông báo là sẽ đổi sang cửa khẩu Thomo ở Long An.

14 giờ 12 ngày 20-9, một người tự xưng là lái xe gọi đến PV qua số điện thoại 0338033852. Người này thông báo, chiều tối sẽ có xe vượt biên sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

“Anh đón người cho công ty Taipei, em sắp xếp chiều tối nay đi luôn cỡ 18, 19 giờ cho dễ, tại vì biên giờ hơi căng. Đi biên Thomo. Đi với anh là đi thẳng qua khẩu luôn”- người này nói.

PV cho biết mình không có hộ chiếu nên không thể xuất cảnh đúng quy định. Người đàn ông cười lớn, trấn an: “Đúng rồi! Anh sẽ dẫn em đi. Anh toàn dẫn mấy người không có hộ chiếu đi qua tới công ty luôn, có hộ chiếu anh không dẫn”.

Sau đó, ông này cho địa chỉ tại căn nhà số 158 Hiệp Thành 44 (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM), yêu cầu ứng viên di chuyển bằng xe ôm đến và có mặt trước 18 giờ để được đưa sang Campuchia làm việc.

Ghi nhận, căn nhà số 158 Hiệp Thành 44 rộng chừng 16 m2, được thuê lại để ở và làm điểm tập kết vận chuyển người qua Campuchia. Tài xế phụ trách công đoạn này là Bùi Hoàng Hiệp (35 tuổi, quê Sóc Trăng).

17 giờ 41, PV có mặt. Hiệp nói PV cứ an tâm, ngồi nghỉ ngơi, xe sẽ xuất phát trong ít phút.

Trong nhà còn có Nguyễn Lâm Cao Nguyên (quê Hậu Giang) và Nguyễn Văn Bách (21 tuổi, quê Thanh Hóa - chuẩn bị được đưa sang Campuchia để làm việc).

Hiệp cũng cho biết xuất phát sớm để đến nơi sớm còn kịp nghỉ ngơi và vui chơi. Còn Nguyên sau vài phút hỏi thăm thì có vẻ yên chí, ngồi xem điện thoại. Bách thì vui vẻ, hồ hởi vì sắp được sang Campuchia làm việc với ước mơ “đổi đời”.

Trong lúc đó, PV đã báo cáo vụ việc cho Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An. Đại tá Hồng ngay lập tức chỉ đạo thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng Công an huyện Đức Huệ, nhanh chóng phối hợp bắt quả tang.

Bên cạnh đó, tiếp nhận thông tin từ PV, lực lượng phòng chống ma túy, tội phạm của BCH Biên phòng tỉnh Long An và thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã chỉ đạo các đơn vị liên quan mật phục, chặn bắt nhóm ba người vượt biên, tổ chức vượt biên.

Lúc này, trong căn nhà trên đường Hiệp Thành 44, Hiệp yêu cầu Bách này thay quần áo cho bặm trợn, “giống dân chơi”, “ăn mặc xấu đi đừng đẹp trai quá”.

Hiệp yêu cầu PV mang dép, cởi hết nút áo khoác. Tài xế này cho biết, phải giống dân ăn chơi, cờ bạc thì mới dễ dàng vượt qua ải mà không bị giữ lại. Người này cũng yêu cầu các ứng viên phải để lại hành lý và đi người không, số hành lý sẽ được người này chuyển qua sau.

“Qua bển không có đồ thì mượn người ta mặc. Đi biên này không đem vali đồ đạc theo được”, Hiệp nói.

Sau một lúc thay trang phục, Hiệp đưa cho Bách thêm một sợi dây chuyền vàng giả, nói: “Được rồi đó, không bị bắt đâu, bị bắt nó cũng đuổi về, không cho qua thôi”, Hiệp nói.

18 giờ 11 ngày 20-9, Hiệp yêu cầu chúng tôi ra xe và chờ đợi chuẩn bị di chuyển.

Qua trò chuyện, Bách cho biết được một người bên Campuchia tên Hải mời qua để nhập hệ thống trên máy tính với mức lương 35 triệu đồng. “Anh đó nhắn hỏi em có muốn qua Campuchia làm trong casino không, qua chỉ ngồi máy nhập hệ thống. Trước khi đi em có gửi định vị cho nhiều người bạn rồi để có gì thì còn biết”- thanh niên chia sẻ.

Bách thêm rằng, mình đón xe từ Bình Dương đến bến xe An Sương rồi được đón về căn nhà ở đường Hiệp Thành. “Tính đi qua đó đổi đời một tý nhưng giờ thấy hơi sai sai, không biết có vấn đề gì không, thấy có nhiều điểm nghi ngờ”- thanh niên này tỏ thái độ lo lắng.

18 giờ 20, xe bắt đầu di chuyển hướng về đường Phan Văn Hớn. Dọc đường đi, Hiệp liên tục nhận được điện thoại của người tên Lý (lái xe ôm ở Campuchia - PV) và hẹn giờ gặp chở người vượt biên lúc 20 giờ tối.

Trên xe, Hiệp cho biết, sẽ mất 3 giờ đồng hồ để di chuyển đến công ty. Từ TP.HCM xuống đến sát biên giới khoảng 1 giờ 30 phút, sau đó, gửi ô tô ở bãi xe rồi di chuyển bằng xe ôm để vượt biên. Khi xe ôm chở đến casino 67 (ở Campuchia), sẽ có người đón để tiếp tục di chuyển vào sâu trong đất Campuchia để đến công ty tại Bavet.

Trên đường, Hiệp và Nguyên bàn nhau về phương án đưa PV và Bách sang Campuchia bằng xe ôm hay xe tuktuk để tiết kiệm nhất. Hiệp nói, nếu đi xe ôm thì mất 1,8 triệu đồng cho hai người, trong khi nếu đi tuktuk thì đi được 4 người.

Hiệp đồng ý và nói sẽ không đi xe ôm mà đi bộ vào sâu bên trong để bắt xe khác. “Đi thẳng vô trong, trực tiếp với nó chứ đi kiểu đó chi phí đâu có đủ bù, xe ôm gì mà 1 triệu 8”- Hiệp nói.

Hiệp gọi xe ôm than phiền: “Lý chở tụi tôi đi thì phải né công an, nếu mà bị bắt là chia tay luôn. Ngày nào chúng tôi cũng đi mà Lý làm vậy là chết rồi”.

Nói về chi phí cho một chuyến chuyển người vượt biên trái phép, Hiệp và Nguyên đều cho biết có giá nhiều triệu đồng để đưa một người đi. Tuy nhiên, phải có người đưa đi.

Khi PV ngỏ ý sau này muốn quay về thì Hiệp và Nguyên cho biết chỉ cần liên lạc qua zalo thì họ sẽ sắp xếp để qua tận nơi đón về. Tuy nhiên, người này từ chối cho biết mức giá phải trả để trở về Việt Nam. “Em phải báo trước để khi có người anh chở qua thì sẵn anh sẽ đón em về” - Hiệp tiếp.

19 giờ 17, xe đến địa phận huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lúc này, Hiệp điện thoại cho một người nào đó thông báo ngày mốt (22-9) sẽ cùng với Nguyên đưa ba người vượt biên sang Campuchia.

Dọc đường, Nguyên than với Hiệp: “Đợt này đi, tiền xe cộ qua lại không còn bao nhiêu. Chẳng lẽ lần nào mày đi tao cũng đi theo hay sao. Giờ tao ở nhà mày đưa tao một chuyến 500 tao cũng vui rồi”. Hiệp đáp lời: “Để mình mày đi cũng được, đưa qua tới 67 (casino 67 ở Campuchia – PV) là ngon rồi mà tại mấy đứa này nhỏ quá”.

19 giờ 31, Bách nhận được điện thoại của Hải (người dụ dỗ Bách sang Campuchia - PV). Qua điện thoại, Hải hỏi dò xem xe đã đi đến đâu và bao lâu nữa sẽ đến biên giới. Người này còn yêu cầu khi đến công ty thì điện để xuống đón.

Xe đến địa phận huyện Đức Huệ thì trời đổ mưa rất lớn, Hiệp gọi xe ôm Campuchia hẹn gặp ở quán cà phê cũ (ở đất Campuchia) để bàn việc trước.

Trong lúc này một nhóm PV khác cũng đuổi theo chiếc ô tô với tốc độ cao. Tại nhiều đoạn đường xấu, nhiều ổ gà, chiếc xe lao đi vun vút nhưng không hề mất dấu.

Bên cạnh đó, với sự cung cấp, cập nhật thông tin của PV, Công an, Biên Phòng tỉnh Long An đã lập 9 chốt dọc tuyến đường DT838 và các tuyến liên quan để theo dõi, chặn bắt.

Trên ô tô, Hiệp liên tục dặn dò cách chuẩn bị trước khi qua khẩu: “Khâu này rất quan trọng, anh dặn hai đứa mày. Mình sẽ đi đường này qua Casino 67. Một hồi anh dừng xe lại sẽ có một đống xe ôm ở bên hông, trong đó sẽ có hai ông đi ra nhìn ngó, nếu ổng hỏi đi đâu thì trả lời đi Casino 67 chơi. Em đi qua hoài. Em phải nói chuyện cứng chứ yếu là không được, ổng đuổi về”.

Sau đó, Hiệp tiếp tục hướng dẫn, ngay khi đậu xe vào bên cạnh có nhiều xe ôm đang đậu thì nhanh chóng leo lên một xe ôm nào đó bất kỳ để được chở đi qua Campuchia. Hiệp và Nguyên cũng sẽ di chuyển theo.

“Cứ xuống xe là xỉa vô lên xe ôm cho nó chở, xe nào cũng được, không nhìn ai, không có tốn tiền. Hai đứa lên một xe chạy qua bên kia là ok rồi”.

Cách điểm đến khoảng 1 km, Hiệp yêu cầu Bách cởi áo khoác cho giống người đi đánh bạc. “Mỗi đứa ngậm 1 điếu thuốc phì phò cho anh. Xuống xe ông già đó duyệt một cái là leo lên xe ôm qua Cam liền. Ông đó quyền lực. Đừng nhìn ổng, leo lên xe ôm nó chở ngay trước casino 67 là gặp nhau ở đó”, Hiệp dặn.

Lúc này, PV đã đánh tiếng cho Bách để thanh niên này không lên xe ôm để vượt biên mà quay trở lại cùng với PV.

20 giờ 45, xe vào bãi xe để chuẩn bị vượt biên. Ngay lập tức, nhiều người đàn ông chạy đến bao vây xung quanh yêu cầu xuống xe rồi ra hiệu “đi luôn, đi luôn”. Ngay lập tức, Bách cùng hai người đàn ông chở chúng tôi xuống đã leo lên xe ôm và rời đi. Riêng PV, do không có ý định vượt biên nên chạy quay ngược ra cổng.

20 giờ 50, PV chạy ra cổng thì có rất đông người di chuyển theo sau quan sát. Một người đàn ông tiếp cận cho biết không có việc gì cả, không cần lo sợ. Đến 20 giờ 55, các trinh sát hình sự thuộc Công an huyện Đức Huệ có mặt và mời PV vào bên trong.

Về phía người dụ dỗ tuyển dụng chúng tôi sang Campuchia, ngay khi phát hiện không nhận được người theo lời hẹn, người này đã thu hồi toàn bộ tin nhắn đã chat với chúng tôi trên Telegram.

Long An” Tiếp nhận 34 công dân từ Campuchia trở về nước Ngày 23-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng Long An) cho biết vừa tiếp nhận 34 công dân Việt Nam từ phía Campuchia. Qua kiểm tra, có 28 công dân có hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân, sáu công dân không có giấy tờ tùy thân được lực lượng chức năng Campuchia trao trả trong đợt này. Các công dân sang Campuchia tìm "việc nhẹ lương cao" và Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang hoàn tất các hồ sơ để xử lý theo quy định. H.DU