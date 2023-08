2 thanh niên tàng trữ nhiều súng, đạn, quả nổ

(PLO)- Trong phòng trọ nam thanh niên, công an thu giữ nhiều súng, đạn và quả nổ tự chế.

Ngày 1-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ hai thanh niên tàng trữ nhiều súng đạn, quả nổ.

Hai thanh niên bị bắt giữ gồm: Nguyễn Trọng Nhân (sinh năm 1993, HKTT tại tỉnh An Giang) và Phạm Thành Kính (sinh năm 2001, HKTT tại Kiên Giang).

Theo cơ quan công an, ngày 31-7, do có mâu thuẫn với một thanh niên tên Hải, Nhân và Kính đã đến một quán nhậu tại phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên) dùng súng bắn vào Hải, nhưng không trúng. Sau đó, Nhân và Kính đã nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Từ nguồn tin báo, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Tân Uyên và Công an TP Thuận An bất ngờ kiểm tra hành chính một căn nhà trọ thuộc khu phố Hoà Lân 2 (phường Thuận Giao, TP Thuận An), do Nhân thuê.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện thu giữ 4 khẩu súng, 12 viên đạn chì, 5 quả nổ tự chế, 2 mã tấu…

Qua lời khai của Nhân, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Kính và khám xét nơi ở của người này tại phường An Phú (TP Thuận An). Tại đây, lực lượng công an tiếp tục phát hiện một số quả nổ tự chế.

Tại cơ quan công an, hai người này khai nhận mua súng trên mạng xã hội, quả nổ là tự chế tạo.

LÊ ÁNH