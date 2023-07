Bình Phước: Mang súng đạn đi bán, 2 nam thanh niên bị bắt

(PLO)- Đang trên đường mang súng, đạn đi bán thì hai nam thanh niên ở Bình Phước bị công an bắt giữ.

Ngày 8-7, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt giữ hai nam thanh niên đang mang súng, đạn đi bán.

Theo cơ quan công an, trước đó Công an xã Đồng Nơ tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự.

Khi lực lượng công an đi đến tuyến đường nội bộ khu công nghiệp SIKICO thì phát hiện hai thanh niên đang chở nhau trên một xe máy, có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên người hai nam thanh niên và xe máy có cất giấu súng, đạn. Lực lượng công an thu giữ 4 khẩu súng và 19 viên đạn.

Hai nam thanh niên khai tên là Nguyễn Bá Lâm (21 tuổi, HKTT tại Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Văn Nhất (29 tuổi, HKTT tại Đắk Nông).

Lâm và Nhất khai nhận mua bốn khẩu súng và 19 viên đạn trên mạng xã hội để bán lại.

Khi đang trên đường đi bán cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thì bị bắt.

LÊ ÁNH