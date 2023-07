Bị tạm giữ hình sự vì mua súng, đạn để phòng thân

(PLO)- Do mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác nên Phúc đã lên mạng mua một khẩu súng và bốn viên đạn để phòng thân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Cao Nguyễn Hoàng Phúc (19 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) để điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tại công an, bước đầu, Phúc khai cùng với Huỳnh Quốc Bình (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Do đó, Phúc nảy sinh ý định mua súng để phòng thân.

Phúc lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng hiệu ZP-5 và bốn viên đạn, giá 3,5 triệu đồng. Nhận được súng đạn, Phúc mang ra cánh đồng bắn thử hai viên rồi đem về nhà cất giấu.

Biết Phúc có súng, tối 21-6, Bình đến mượn súng, đem về nhà ở xã Bình Hoà cất giấu. Tối 24-6, Công an kiểm tra hành chính ngôi nhà thì phát hiện và thu giữ khẩu súng, hai viên đạn, hai vỏ đạn cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Còn Bình đã bỏ trốn đến ngày 3-7 mới ra đầu thú.

Hiện Bình được gia đình bảo lãnh về nhà để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

