Khi bán ma túy thì 'tiếp thị' luôn súng quân dụng, bị công an bắt quả tang

Ngày 26-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Châu Sóc Phol (34 tuổi, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Nguyễn Công Thuận (27 tuổi, ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Phol và Thuận đang bị Công an huyện Tri Tôn khởi tố và tạm giam trong một vụ án khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 9-2022, trong lúc mua bán ma tuý với nhau, Thuận đặt vấn đề bán khẩu súng Rulo, hiệu ZM05 và sáu viên đạn cho Phol thì Phol đồng ý. Sau đó, Thuận liên hệ với Thạch Ngọc Kim (23 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn) đặt mua súng và đạn bán lại cho Phol với giá 8,5 triệu đồng.

Sau khi nhận súng, Phol đem bắn thử thì súng không nổ nên yêu cầu Thuận đổi lại nhưng Thuận không đồng ý. Do đó Phol, đem súng đi cất giữ để bán lại kiếm lời.

Đến ngày 04-11-2022, Phol được một người đàn ông tên Sáng liên hệ qua zalo đặt mua ma tuý và Phol nói có súng muốn chào bán cho Sáng.

Khi đi giao ma tuý cho Sáng, sẵn tiện đem theo khẩu súng cho Sáng xem thì bị Công an huyện Tri Tôn bắt quả tang. Công an đã thu giữ 29 gam ma tuý đá, một khẩu súng Rulo, hiệu ZM05 và sáu viên đạn.

Đối với Thạch Ngọc Kim đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố, tạm giam về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

