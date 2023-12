2 vợ chồng kiện đòi bồi thường oan gần 29 tỉ đồng

Ngày 8-12, một nguồn tin xác nhận TAND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận đơn khởi kiện của vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ (60 tuổi), bà Nguyễn Thị Thưởng (61 tuổi, cùng ngụ xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức). Hai vợ chồng ông Võ khởi kiện TAND huyện Tuy Đức, yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị làm oan theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo đơn khởi kiện, vợ chồng ông Võ yêu cầu TAND huyện Tuy Đức bồi thường gần 29 tỉ đồng. Trong đó, hơn 28 tỉ đồng là thiệt hại về tài sản; gần 250 triệu đồng thiệt hại về tinh thần; hơn 200 triệu đồng là các chi phí thăm nuôi, soạn đơn, thuê luật sư kêu oan…

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ, bà Nguyễn Thị Thưởng được công khai xin lỗi hồi năm 2020. Ảnh: H.T

Trước đó, hồi năm 2018, ông Nguyễn Văn Võ bị Công an huyện Tuy Đức khởi tố, bắt tạm giam 215 ngày, cấm đi khỏi nơi cư trú 390 ngày. Bà Nguyễn Thị Thưởng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 605 ngày.

Tháng 10-2018, TAND huyện Tuy Đức tuyên phạt ông Võ, bà Thưởng mỗi người 24 tháng tù; riêng bà Thưởng được hưởng án treo.

Sau khi vợ chồng ông Võ kháng cáo kêu oan, tháng 1-2019, TAND tỉnh Đắk Nông xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Đến ngày 21-9-2019, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức ban hành các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Võ và bà Thưởng. Lý do hết thời gian điều tra nhưng không chứng minh được hành vi phạm tội.

Tháng 6-2020, TAND huyện Tuy Đức tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với vợ chồng ông Võ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tại buổi thương lượng bồi thường gần nhất hôm 10-11, đại diện TAND huyện Tuy Đức đề xuất bồi thường gần 400 triệu đồng cho vợ chồng ông Võ. Tuy nhiên, vợ chồng ông Võ không đồng ý nên đã quyết định khởi kiện ra tòa.

Như PLO nhiều lần thông tin, năm 2008, vợ chồng ông Võ chuyển nhượng một mảnh đất giá 100 triệu đồng cho hai phụ nữ. Năm 2016, hai người này yêu cầu ký thủ tục sang tên cho ông NVC. Tuy nhiên, vì không giao dịch với ông C. nên vợ chồng ông Võ từ chối ký.

Khi hai phụ nữ khởi kiện ra tòa, TAND huyện Tuy Đức cho rằng vợ chồng ông Võ có dấu hiệu phạm tội nên ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, chuyển hồ sơ sang công an điều tra.

Ngày 11-4-2018, Công an huyện Tuy Đức khởi tố vợ chồng ông Võ tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ oan Liên quan đến việc gây ra vụ oan trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông kỷ luật cảnh cáo Thượng tá Dương Thanh Quế, cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông; cựu Trưởng Công an huyện Tuy Đức. Năm 2020, TAND tỉnh Đắk Nông kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Hồng Chương, cho ông này thôi giữ chức vụ chánh án TAND huyện Tuy Đức và điều chuyển đến đơn vị khác công tác. Ông Phạm Văn Quân, thẩm phán TAND huyện Tuy Đức bị cảnh cáo và bố trí công tác khác.

