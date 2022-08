Viện Kiểm sát xin lỗi công khai anh Phan Thanh Sang trong vụ án 'OK em'

Liên quan đến vụ án "OK em" mà PLO từng nhiều lần phản ánh, ngày 24-8, tại UBND xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, VKSND huyện này đã tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai người bị truy tố oan là anh Phan Thanh Sang, người địa phương xã Thạnh Phú.

Tại buổi xin lỗi, trước mặt anh Phan Thanh Sang, gia đình, chính quyền địa phương và nhân dân, đại diện VKSND huyện Cái Nước chính thức thông tin việc truy tố anh Phan Thanh Sang tội huỷ hoại tài sản là oan. VKS đã có Quyết định đình chỉ vụ án và nay tổ chức xin lỗi công khai anh Sang về việc truy tố oan cho anh thời gian qua.

Hiện VKS cùng cơ quan thẩm quyền tiến hành các bước xác minh thiệt hại của anh Sang trong thời gian bị truy tố oan để làm cơ sở tiến đến việc thoả thuận bồi thường.

Anh Phan Thanh Sang, người bị truy tố duy nhất trong vụ án huỷ hoại tài sản thể hiện sự cảm kích khi VKS đã nghiêm túc xem xét lại vụ án theo lời kêu oan trước đây của anh. Đồng thời, Viện cũng đã nhanh chóng, dứt khoát trong việc đình chỉ vụ án khi phát hiện việc truy tố đã có sai sót, gây oan cho anh.

Ngoài ra, anh Sang cũng đã có lời cảm ơn đến TAND huyện Cái Nước, trong các lần xét xử đã rất công tâm, khách quan khi xem xét các tình tiết vụ án. Chính Toà đã nhìn ra những điểm chưa ổn của vụ án, trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung nhiều lần.

Bên cạnh đó, anh Sang gửi lời cảm ơn đến vị luật sư đồng hành, các nhà báo, trong đó có Báo Pháp Luật TP.HCM đã theo đuổi vụ việc ngay từ đầu, góp phần để vụ án được xem xét đầy đủ mọi khía cạnh.

Như PLO đã đưa tin, vào tháng 10-2019, Phan Thanh Sang hay tin được thửa đất giáp ranh có người mới mua là ông Nguyễn Hiền Lương. Do có tranh chấp phần ranh với chủ đất cũ nên anh Sang liên hệ với ông Lương trình bày và yêu cầu đo đạc lại để xác định cho chính xác ranh đất hai bên.

Ông Lương đồng ý, nhưng lần đo đạc đầu tiên không thành công vì vị trí cần đo vướng một cầu thang bằng sắt và các bức tường của nhà bếp. Hai bên hẹn sẽ tháo dỡ vật cản để đo lại vào một ngày gần nhất.

Sau nhiều lần điện thoại, nhắn tin hẹn với ông Lương không thành công, đến 11-10-2019, anh Sang nhắn tin cho ông Lương là ấn định đến ngày 30-10-2019 sẽ tiến hành tháo dỡ vật cản, đo đạc lại. Nếu ông Lương vẫn không đến như bao lần hẹn trước đó thì anh Sang sẽ tự tháo dỡ vật cản để đo đạc. Sau khi nhận tin nhắn này, ông Lương nhắn lại "OK".

Sau đó, vào ngày 31-10-2019, anh Sang thuê thợ đến cắt gỡ cầu thang sắt, đục 6 lổ tường để dẫn thước đo đạc. Hay tin này, ông Lương đã tố giác đến Công an huyện Cái Nước hành vi của Sang là huỷ hoại tài sản của ông. Định giá tài sản bị thiệt hại hơn 8,3 triệu đồng. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh Sang.

Sau đó, anh Sang liên tục kêu oan, Toà án huyện Cái Nước cũng đã nhiều lần đưa vụ án ra xét xử và trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vì chứng cứ buộc tội không vững chắc.

Đến ngày 19-5, VKSND huyện Cái Nước đã ký Quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Phan Thanh Sang.

Mấu chốt trong vụ án này là ông Lương đã đồng ý thể hiện qua tin nhắn "OK em", nhưng khi anh Sang làm thì ông Lương lại tố giác tới công an.

Rắc rối vụ án trả lời tin nhắn 'OK em' (PLO)- Theo HĐXX, một trong những vấn đề quan trọng cần làm rõ là ông Lương có đồng ý cho bị cáo Sang tiến hành đo đạc như các tin nhắn hay không.