2 vợ chồng ở Đồng Nai làm giả 11 sổ hồng lừa đảo gần 20 tỉ đồng

Ngày 16-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được bị can Trần Thanh Bình (52 tuổi) cùng vợ Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (45 tuổi, thường trú TP Biên Hòa) bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2018, thông qua mạng xã hội, 2 vợ chồng Bình đặt làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhằm thế chấp, ký hợp đồng giả để chiếm đoạt tổng số tiền gần 20 tỉ đồng của một số người dân.

Qua quá trình điều tra, ngày 12-9-2023 công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Nguyệt và Bình. Tuy nhiên, vợ chồng Bình đã rủ nhau bỏ trốn nên Công an phát lệnh truy nã.

Đến ngày 14-1-2024, Cảnh sát đã phát hiện được 2 vợ chồng Bình đang lẩn trốn tại phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng nên triển khai lực lượng bắt giữ.

Phát hiện sổ hồng giả, người đàn ông bí mật báo công an bắt kẻ lừa đảo (PLO)- Phát hiện sổ hồng của người thế chấp là giả nên người đàn ông đã bí mật báo công an rồi giả vờ đi giao dịch để công an bắt gọn kẻ lừa đảo

Vũ Hội