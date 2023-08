212 người 'dập' đám cháy giả tại 1 quán Karaoke ở Long An

Ngày 4-8, tại quán karaoke Ấn Tượng, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An, Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh tại Khu dân cư năm 2023.

Có 212 người, gồm: lực lượng công an, dân phòng, nhân viên điện lực, y tế, công trình đô thị, đội viên Đội PCCC chuyên ngành và người dân cùng 25 phương tiện tham gia diễn tập.

Các lực lượng tham gia diễn tập đã phối hợp lực lượng dân phòng và người dân sinh sống tại khu dân cư phát hiện, xử lý tin, hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ.

Đồng thời, tổ chức triển khai tập luyện các tình huống theo phương án để đánh giá những mặt được, hạn chế nhằm kịp thời đề ra biện pháp khắc phục.

Tình huống giả định, tại quán karaoke Ấn Tượng xảy ra chạm chập điện gây cháy tại tầng một của ngôi nhà bốn tầng. Khi xảy ra cháy do không phát hiện kịp thời, đám cháy nhanh chóng lan rộng toàn bộ ngôi nhà và các nhà dân lân cận.

Khi xảy ra cháy, trong quán karaoke có khoảng hơn 10 người bị kẹt lại (kể cả nhân viên quán và khách), vị trí cháy xảy ra tại tầng một nên việc thoát nạn của những người có mặt hết sức khó khăn.

Đám cháy diễn biến phức tạp, có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng các nhà dân liền kề, do đó cần phải phát huy vai trò của mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và kịp thời huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhận được tin báo cháy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng tiếp cận hiện trường đám cháy.

UBND Bến Lức cũng huy động các lực lượng công an, quân đội, y tế… phối hợp chia thành bốn tiểu đội triển khai các biện pháp chữa cháy, CNCH. Các lực lượng nhanh chóng sử dụng xe thang, ròng rọc, cầu dây đưa người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Những người bị ngạt khói được sơ cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, sử dụng xe chữa cháy chuyên dụng với vòi phun áp lực lớn để khống chế đám cháy.

Sau 15 phút tiếp cận đám cháy, đám cháy đã được các lực lượng PCCC khống chế và dập tắt hoàn toàn, đã tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Đề nghị UBND huyện Bến Lức và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyệt đối không phó mặc cho lực lượng công an cấp xã và lực lượng bán chuyên trách trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Các địa phương tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung rà soát, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các mô hình trên.

Qua kết quả diễn tập, ông Lâm yêu cầu lực lượng công an tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, quy định, phương án để ứng dụng hiệu quả vào tổ chức chữa cháy và CNCH... đảm bảo an toàn, ứng phó cháy, nổ đối với tất cả các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

(PLO)- Với thành tích xuất sắc về việc bắt các nghi can trong 2 vụ dùng súng tấn công người đi đường cướp tài sản, Ban chuyên án đã được lãnh đạo Công an tỉnh Long An và Huyện ủy Tân Thạnh biểu dương, thưởng nóng.