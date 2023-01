3 cán bộ hải quan nhận 2 tỉ để thông quan hơn 5.000 lượt xe quá tải

(PLO)- Ba cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Cục Hải quan Nghệ An đã nhận hơn 2 tỉ đồng để làm thủ tục thông quan cho hơn 5.000 lượt xe ô tô quá tải chở quặng.

Sau khi một số vụ việc cán bộ trong ngành bị kỷ luật, khởi tố, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc gửi các Cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc, chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Văn Nhâm - Chi Cục trưởng, ông Ngô Xuân Khang - Đội trưởng Đội nghiệp vụ và ông Đặng Minh Sơn - Cán bộ Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội nhận hối lộ; Bà Đinh Thị Hòa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite, bị khởi tố về tội đưa hối lộ.

Theo VKSND tỉnh Nghệ An, từ tháng 5-2022, Đinh Thị Hòa (43 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)- Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite, làm nhiệm vụ khai báo hàng hóa với Hải quan Việt Nam đối với các hàng hóa quá cảnh tại Việt Nam (Dịch vụ đại lý hải quan).

Hòa thực hiện dịch vụ khai báo hải quan hàng hóa quá cảnh là quặng Barite cho Công ty Shanghai Chongming Minerals Lao Co.,LTD. Các nhà xe vận tải quặng cho Công ty Shanghai Chongming Minerals Lao Co.,LTD nhờ Hòa liên hệ với cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) để xin cho xe quá tải chạy qua cửa khẩu vì trước đây khi các xe quá tải đến khu vực cửa khẩu phải thực hiện hạ tải.

Bà Hòa đã liên hệ với ba cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn để đặt vấn đề cho xe ô tô chở quặng quá tải trọng theo quy định thì được những người này đồng ý.

Từ tháng 5-2022 đến tháng 11-2022, Hòa đã đưa cho các cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn số tiền hơn 2 tỉ đồng để thực hiện thủ tục thông quan cho hơn 5.000 lượt xe ô tô chở quặng quá cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn trái quy định của pháp luật.

Hiện vụ án nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong thực thi công vụ. Theo đó, vừa qua có một số cá nhân vi phạm quy trình, quy chế của ngành, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng dẫn đến bị khởi tố bị can, bắt tạm giam gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của ngành (như tại Cục Hải quan Nghệ An, Cục Hải quan TP.HCM). Để kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ (đặc biệt là tại các chi cục hải quan) để đảm bảo quy trình, thủ tục được thực hiện theo đúng quy định; tránh để tình trạng vi phạm mang tính hệ thống, kéo dài làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, của ngành,... Các đơn vị cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ cấp Tổng cục, cấp Cục, nhất là thanh tra, kiểm tra đột xuất những địa bàn, khâu nghiệp vụ nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Đối với các trường hợp có khuyết điểm, vi phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định, đồng thời làm rõ và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm,...

ĐẮC LAM