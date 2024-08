3 loại đồ uống làm tăng tốc độ gan nhiễm mỡ và xơ gan 26/08/2024 10:35

Theo Times Now, gan nhiễm mỡ và xơ gan là hai tình trạng nghiêm trọng nhất mà gan của bạn có thể phải đối mặt. Gan nhiễm mỡ xảy ra khi có quá nhiều mỡ tích tụ trong gan, gây tổn thương nặng nề cho cơ quan quan trọng này, ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa, điều hòa hóa chất trong máu, điều hòa quá trình trao đổi chất và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Mặc dù có nhiều yếu tố góp phần vào sự phát triển của bệnh, một yếu tố rủi ro đơn giản nhưng thường bị bỏ qua chính là lựa chọn đồ uống của bạn.

Nước ngọt, rượu và đồ uống tăng lực gây tích tụ chất béo, viêm và sẹo ở gan. Ảnh: iStock

Theo Tiến sĩ Saurabh Sethi, Chuyên gia về gan tại California, có ba loại đồ uống tệ nhất mà giới trẻ thường uống quá nhiều, có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ và xơ gan, cả hai đều gây tử vong và đe dọa tính mạng.

Nước ngọt

Theo Tiến sĩ Saurabh Sethi: "Hiện nay, rất nhiều thanh thiếu niên tiêu thụ soda mà không hề nhận thức được các rủi ro tiềm ẩn".

Theo ông, nhiều người nhầm tưởng rằng soda là một lựa chọn lành mạnh và thậm chí sử dụng nó thay thế cho nước lọc. Mặc dù các loại soda thường quảng cáo với các cụm từ như “không đường” hay “không calo” nhưng chúng thực sự đóng góp đáng kể vào việc gia tăng chỉ số khối cơ thể (BMI) và tỷ lệ mỡ trong cơ thể của thanh thiếu niên.

Ngoài ra, việc uống soda hàng ngày có liên quan đến tình trạng tăng huyết áp và nguy cơ mắc các biến cố mạch máu cùng với bệnh tiểu đường loại 2.

Tiến sĩ Sethi cho biết: "Soda chứa nhiều đường bổ sung có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin gây ra bệnh gan nhiễm mỡ".

Rượu bia

Theo Tiến sĩ Saurabh Sethi, bất kỳ lượng rượu nào cũng là yếu tố nguy cơ gây gan nhiễm mỡ và có thể đẩy nhanh quá trình tiến triển của gan nhiễm mỡ thành xơ gan.

Nghiên cứu cho thấy rằng rượu gây ra sự tích tụ mỡ, viêm nhiễm và hình thành sẹo trong gan. Theo thống kê, năm 2021, 16,5% ca ghép gan tại Hoa Kỳ là do bệnh gan do rượu, khiến nó trở thành nguyên nhân phổ biến thứ ba, chỉ sau viêm gan C mãn tính và ung thư gan.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Sethi nhấn mạnh rằng mặc dù bệnh gan nhiễm mỡ do rượu thường không có triệu chứng rõ rệt, nhưng nếu người bệnh kiêng rượu hoàn toàn, tình trạng này có thể được cải thiện và hồi phục.

Đồ uống tăng lực

Theo Tiến sĩ Sethi, việc sử dụng nhiều đồ uống tăng lực có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến gan. Các nghiên cứu cho thấy điều quan trọng là phải nhận thức được những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến việc tiêu thụ những đồ uống tăng lực này, vì chúng chứa nhiều đường.

Ông cho biết: "Những loại đồ uống này có hàm lượng đường cao khiến tình trạng gan nhiễm mỡ trở nên trầm trọng hơn".

Các chuyên gia cho biết, so với các loại đường khác, fructose trong đồ uống tăng lực có thể được gan xử lý ưu tiên, gây tích tụ chất béo bất thường, có thể dẫn đến sẹo và tổn thương gan.

Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y khoa Anh, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng việc tiêu thụ đồ uống tăng lực có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến viêm gan cấp tính và tăng nguy cơ tử vong.

Nên uống gì để tốt cho sức khỏe gan?

Tiến sĩ Sethi khuyến nghị nên uống trà và cà phê, vì chúng có thể giúp giảm nguy cơ tổn thương gan, ung thư gan, và làm chậm sự tiến triển của các bệnh gan. Cả trà và cà phê đều hỗ trợ ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ bằng cách giảm sự tích tụ mỡ và viêm, đồng thời tăng cường lượng chất chống oxy hóa trong gan.