3 mỏ cát tại Bến Tre đấu giá cao gấp hàng chục lần giá khởi điểm 25/10/2024 17:04

Ngày 25-10, ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa báo cáo UBND tỉnh kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát trên địa bàn tỉnh vào ngày 24-10.

Mỏ Quới Sơn trên sông Tiền (thuộc xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có trữ lượng hơn 1,07 triệu m3 cát san lấp, giá khởi điểm hơn 6,4 tỉ đồng; mỏ cát này có 3 tổ chức tham gia đấu giá. Sau 55 vòng trả giá, người trả giá cao nhất là Ông Nguyễn Phi Long đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy (địa chỉ tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) với số tiền hơn 163 tỉ đồng.

Khai thác cát tại mỏ cát trên sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre

Mỏ An Đức – An Hòa Tây trên sông Hàm Luông (thuộc xã An Đức và xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri), có trữ lượng gần 1,7 triệu m3 cát san lấp; giá khởi điểm hơn 9,6 tỉ đồng. Mỏ cát này 3 tổ chức tham gia đấu giá; sau 17 vòng trả giá, người trả giá cao nhất là Ông Đỗ Đức Bình đại diện cho Công ty Cổ phần Hải Đăng (địa chỉ Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM) với số tiền hơn 169 tỉ đồng.

Mỏ An Hiệp – An Ngãi Tây trên sông Hàm Luông (thuộc xã An Hiệp và xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri), có trữ lượng gần 1,5 triệu m3 cát san lấp; giá khởi điểm hơn 8,3 tỉ đồng. Mỏ cát này có 2 tổ chức tham gia đấu giá; sau 17 vòng trả giá, người trả giá cao nhất là ông Đỗ Đức Bình đại diện cho Công ty Cổ phần Hải Đăng (địa chỉ tại Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM) với số tiền hơn 155 tỉ đồng.

Trước đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, sau khi hoàn tất các hồ sơ, thủ tục, ngày 24-10 Sở TN&MT tỉnh Bến Tre đã phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Tây (đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá) đã tổ chức đấu giá đối với 3 mỏ cát trên.

Nguồn cát của 3 mỏ cát này chủ yếu phục vụ cho dự án đường Vành Đai 3- TP HCM và các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Bến Tre.

Theo đó, tỉnh Bến Tre được Chính phủ giao chỉ tiêu cung ứng 7,37 triệu m3 cát cho các dự án giao thông trọng điểm tại các tỉnh Phía Nam gồm: Cao tốc Cần Thơ- Cà Mau 2 triệu m3; Dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ- Sóc Trăng 3,37 triệu m3; Dự án Vành đai 3 TP.HCM là 2 triệu m3.