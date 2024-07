3 ngày ra quân, Công an TP Huế xử lý hàng trăm người vi phạm nồng độ cồn 31/07/2024 19:06

(PLO)- Công an TP Huế xử lý hàng trăm người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày đầu của đợt ra quân.

Ngày 31-7, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đơn vị đang triển khai tháng cao điểm xử lý thanh thiếu niên càn quấy, vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy và trấn áp các loại tội phạm.

Công an TP Huế xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày đầu ra quân. Ảnh: C.QUANG

Kế hoạch đợt này, Công an TP Huế huy động nhiều lực lượng tham gia như Tổ đặc biệt 1311, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, công an các phường, xã và lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường cho Công an TP Huế.

Các lực lượng vừa mật phục vừa công khai để làm nhiệm vụ. Lực lượng được trang bị máy đo nồng độ cồn, dụng cụ test ma túy, camera giám sát và nhiều công cụ hỗ chuyên dụng phục vụ công tác phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thời gian triển khai lực lượng từ 19 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Tháng cao điểm ra quân đến ngày 29-8-2024.

Trong 3 ngày đầu ra quân, Công an TP Huế đã lập biên bản 288 trường hợp gồm: 61 ô tô, 227 mô tô. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 131 trường hợp, tạm giữ 5 ô tô, 135 xe mô tô.