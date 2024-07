Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy 2 tài xế xe container lao vào nhà dân 25/07/2024 14:54

Chiều 27-7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã có kết quả đo nồng độ cồn, chất ma túy đối với hai tài xế xe container.

Lực lượng công an có mặt ở hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TT

Theo đó, hai lái xe ô tô đầu kéo gây tai nạn không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính với chất ma túy; hai xe ô tô đầu kéo này vẫn còn hạn kiểm định.

Theo cơ quan công an, ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện Đắk Mil cùng các đơn vị chức năng đã có mặt ở hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục, thăm hỏi gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông thăm hỏi gia đình nạn nhân. Ảnh: TT

Đồng thời, các lực lượng công an đã triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện; điều tiết, phân luồng giao thông, bảm đảm trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, khoảng 8 giờ ngày 25-7, tại km 1818 +100 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua thôn 11, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, xe ô tô đầu kéo 50H- 058.81 kéo theo rơ mooc 51R-095.11 do tài xế Hoàng Văn Nghĩa (ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Nông – Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm nêu trên, đã xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo mang 50H-45.000 kéo theo rơ mooc 61R-016.88 do tài xế Nguyễn Sỹ Trường (ngụ tỉnh Nghệ An) lưu thông cùng chiều phía trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười (thứ 2 từ phải qua) đến hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TT

Sau đó, ô tô do tài xế Nghĩa điều khiển tiếp tục lao vào 5 nhà dân ở phía bên phải đường theo hướng di chuyển.

Hậu quả, làm em Hoàng Minh D (15 tuổi), Hoàng Minh Q (24 tuổi) và ông Nguyễn Bá C (57 tuổi) tử vong; một người khác bị thương nhẹ và hư hỏng 5 nhà dân.