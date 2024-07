CSGT Long An tước hơn 5.700 bằng lái do vi phạm nồng độ cồn 11/07/2024 10:46

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT tỉnh Long An đã lập biên bản, tước hơn 5.700 giấy phép lái xe do vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 84 tỉ đồng.

Sáng 11-7, thông tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An cho biết địa phương tiếp tục tăng cường thiết lập lại trật tự ATGT đường bộ, xử lý mạnh tay đối với tình trạng vi phạm, đặc biệt là những hành vi liên quan đến nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT tỉnh Long An tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Ảnh: CA

Theo đó, từ đầu năm đến nay, trong số gần 24.900 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, lực lượng CSGT tỉnh Long An đã lập biên bản, tước hơn 5.700 giấy phép lái xe, phạt tiền trên 84 tỉ đồng.

Phần lớn những trường hợp này vi phạm quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông và một số lỗi như chạy quá tốc độ, lấn làn đường, vi phạm về ma túy…

CSGT lập biên bản người vi phạm. Ảnh: CA

Ban ATGT tỉnh Long An cho biết thêm, dù từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Long An tai nạn giao thông giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, với 154 vụ tai nạn (giảm 41 vụ), chết 86 người (giảm 45 người), bị thương 95 người (tăng 16 người).

Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông và thiệt hại vẫn còn cao, nhất là trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ cũng như tại một số giao lộ được xác định là điểm đen về giao thông.

Ngã tư Long Kim sẽ được đầu tư 5 tỉ đồng để điều chỉnh lại hệ thống tín hiệu đèn. Ảnh: HD

Theo Ông Nguyễn Hoài Phong, Ủy viên Thường trực Ban ATGT tỉnh Long An, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết tỉnh đang khẩn trương phối hợp với Bộ GTVT tổ chức khảo sát, có phương án giải quyết khắc phục một số điểm đen giao thông.

Trong đó, có giao lộ Ngã 5 - Long Kim trên tuyến Quốc lộ 1. Đây là điểm tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, với mỗi ngày có tới khoảng 50.000 phương tiện di chuyển qua khu vực này.

"Trước mắt Bộ GTVT sẽ đầu tư trên 5 tỉ đồng để điều chỉnh lại hệ thống đèn tín hiệu, biển báo và mở rộng thêm 1 làn rẽ trái để tại đây để phương tiện lưu thông được dễ dàng. Về lâu dài cũng kiến nghị Bộ GTVT đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 – 2030 để xây cầu vượt tại nút giao này" - ông Phong nói.