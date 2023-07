3 người bị truy nã đặc biệt trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk bị bắt

(PLO)- Ba bị can cuối cùng trong số sáu người bị truy nã đặc biệt trong vụ tấn công khủng bố ở hai xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin bị bắt giữ.

Ngày 21-7, trao đổi với PLO, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận lực lượng Công an tỉnh đã bắt giữ thêm ba bị can truy nã đặc biệt cuối cùng trong vụ khủng bố trụ sở UBND hai xã tại huyện Cư Kuin vào sáng 11-6.

Theo Đại tá Bôn, các bị can này lẩn trốn tại khu vực đồi Độc Lập trên địa bàn huyện Cư Kuin và bị bắt giữ vào sáng cùng ngày (21-7).

“Quá trình vây bắt, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ một khẩu súng cùng nhiều viên đạn của các đối tượng này” - Đại tá Bôn thông tin.

Các bị can bị bắt giữ gồm: Y Khing Liêng (31 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông), Nay Dương (55 tuổi, ngụ xã Cư Pơng, huyện Krông Búk), Y Hoăl Êban (53 tuổi, ngụ thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, đều tỉnh Đắk Lắk).

Những đối tượng trên đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã đặc biệt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Trước đó, chiều 15-7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được ba đối tượng bị Công an tỉnh truy nã về tội danh nêu trên.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: gồm Y Ju Niê (55 tuổi, ngụ buôn Kang, xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk), Nay Yên (53 tuổi, ngụ buôn Ea Klok, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) và Nay Tam (49 tuổi, ngụ buôn Ađrơng Điêt, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, đều tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định truy nã đặc biệt với sáu đối tượng nêu trên.

