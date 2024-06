3 người chết do mưa lũ ở Hà Giang 10/06/2024 12:08

(PLO)- Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Giang đã có ba người chết do mưa lũ kéo dài trong những ngày qua.

Tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) sáng 10-6 cho biết, đêm qua và rạng sáng nay (10-6), trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Thống kê đến 9 giờ ngày 10-6, tỉnh Hà Giang đã ghi nhận ba người chết do mưa lũ, trong đó, hai người chết do bị nước cuốn trôi ở Hoàng Su Phì, một người chết do bị sạt lở đất ở huyện Quản Bạ.

Thiệt hại về tài sản đang được thống kê nhưng ước tính sơ bộ khoảng 9,5 tỷ đồng.

Mưa lũ gây ngập sâu tại khu vực phường Minh Khai, TP Hà Giang. Ảnh PV

Từ hôm qua đến sáng nay, lực lượng Công an đã huy động cán bộ chiến sĩ, trang thiết bị, phương tiện phối hợp cùng các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các đơn vị đã phá dỡ nóc nhà, cứu hộ thành công 4 người bị mắc kẹt trong nhà do mưa lớn bị ngập lụt tại thành phố Hà Giang.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, thành phố Hà Giang đã ghi nhận nhiều điểm ngập nặng sau ba ngày mưa liên tiếp, lượng mưa từ 80 đến 110mm.

Lực lượng công an cùng người dân di dời tài sản. Ảnh CTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10-6), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 9-6 đến 2h ngày 10-6 tại Lao Chải (Hà Giang) là 144.4mm.

Do tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.