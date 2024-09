30.000 công nhân Boeing đình công làm đình trệ sản xuất, Nhà Trắng can thiệp 14/09/2024 12:24

Ngày 13-9, Cơ quan Trung gian và Hòa giải Liên bang của Mỹ cho biết hãng máy bay Boeing và công đoàn Hiệp hội Công nhân & Thợ máy Hàng không vũ trụ Quốc tế (IAM) sẽ quay lại đàm phán vào đầu tuần tới, nhằm giải quyết tình trạng công nhân đình công tại hãng máy bay này, theo hãng tin Reuters.

“Các bên sẽ nối lại các cuộc họp vào đầu tuần tới" - cơ quan này cho biết trong một tuyên bố chưa đầy 1 ngày sau khi cuộc đình công nổ ra.

Công nhân nhà máy Boeing trong ngày đầu tiên của cuộc đình công gần lối vào của một cơ sở sản xuất ở TP Renton, bang Washington (Mỹ) ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Giám đốc tài chính Brian West cho biết Boeing muốn quay lại bàn đàm phán vì việc công nhân đình công sẽ khiến hãng máy bay này gặp khó khăn hơn trong việc đạt được mục tiêu sản xuất máy bay 737 MAX và ổn định chuỗi cung ứng của mình. Công đoàn IAM cũng mong muốn trở lại bàn đàm phán càng nhanh càng tốt.

Trước đó, ngày 13-9, hơn 30.000 thành viên của công đoàn IAM ở hai nhà máy Seattle và Portland, bang Washington (Mỹ) đã bỏ phiếu đưa ra quyết định về thỏa thuận hợp đồng mới với Boeing sau 16 năm. 94,6% công nhân tham gia bỏ phiếu từ chối lời đề nghị của Boeing và 96% ủng hộ đình công, theo Reuters.

Các công nhân nhà máy Boeing chờ bỏ phiếu quyết định về hợp đồng mới, tại một hội ​​trường công đoàn IAM ở TP Renton, bang Washington (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Đây là những người sản xuất loại máy bay 737 MAX bán chạy nhất của Boeing và các máy bay phản lực khác của hãng này.

Theo Reuters, lý do công nhân đình công là do CEO mới của Boeing - ông Kelly Ortberg - đưa ra thỏa thuận tăng lương 25% trong 4 năm, thấp hơn nhiều so với mức 40% mà công nhân yêu cầu. Họ cũng đấu tranh nhằm lấy lại khoản thưởng hàng năm bị cắt.

“Tôi sẵn sàng đình công trong hai tháng hoặc thậm chí lâu hơn. Hãy đi miễn là chúng ta có được những gì chúng ta xứng đáng" - anh James Mann, 26 tuổi, làm việc ở bộ phận cánh máy bay cho biết.

Người phát ngôn Nhà Trắng Robyn Patterson cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã liên lạc với cả hai bên, kêu gọi họ “đàm phán một cách thiện chí hướng tới một thỏa thuận mang lại cho nhân viên những lợi ích mà họ xứng đáng được hưởng và giúp công ty trở nên mạnh mẽ hơn”.