4 huyện phía Nam Lâm Đồng hoàn thành các phong trào thi đua

Ngày 17-1, tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, cụm thi đua số 3 gồm các huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên và Bảo Lâm tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh Tống Giang Nam tổng kết phong trào thi đua của bốn huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VT

Năm 2023, cụm thi đua số 3 do UBND huyện Đạ Tẻh làm cụm trưởng đã hoàn thành cả sáu phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Cụ thể gồm phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cùng cả nước, Doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển”; “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025” và phong trào thi đua thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Cùng với phong trào thi đua Thủ tướng phát động, cụm thi đua số 3 còn phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, lịch sử của đất nước, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng đơn vị, địa phương.

Trong đó, tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp, cả bốn huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao như: Cà phê ghép, bơ cao sản, trồng dâu nuôi tằm, trồng nếp, sầu riêng ghép... đã được các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả.

Theo báo cáo, tổng diện tích cây trồng huyện Bảo Lâm đạt 56.958,6 ha, bằng 105% so với cùng kỳ; Huyện Đạ Huoai ước đạt 14.806 ha, đạt 97,3% kế hoạch, giảm 2,6% so cùng kỳ; Huyện Đạ Tẻh ước đạt 23.137,5 ha, đạt 100,91% kế hoạch, bằng 98,42% so với cùng kỳ; Huyện Cát Tiên ước đạt 19.674,1/19.780 ha, giảm 0,1% so với cùng kỳ và đạt 99,5% kế hoạch.

Ngoài ra, ở bốn huyện huyện này nổi lên các phong trào thi đua như: khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyến đường Hoa, hàng rào xanh”.

Năm 2023, cụm thi đua số 3 đã nhận được bốn cờ thi đua của Chính phủ và nhiều danh hiệu khen thưởng khác.

VÕ TÙNG