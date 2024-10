4 lợi ích sức khỏe của việc ăn bí đỏ 06/10/2024 16:31

Bí đỏ có hàm lượng beta-carotene và các chất chống oxy hóa khác đáng kể, có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính và hỗ trợ các khía cạnh khác của sức khỏe. Sau đây là những lợi ích của việc ăn bí đỏ.

Ăn bí đỏ không chỉ ngon và bổ dưỡng mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Thúc đẩy sức khỏe mắt

Ăn bí đỏ tốt cho mắt vì nó chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho mắt, đặc biệt là vitamin A. Vitamin A là thành phần chính của rhodopsin—một loại protein trong võng mạc. Nó cũng quan trọng đối với màng kết mạc và giác mạc để hoạt động bình thường.

Hơn nữa, beta-carotene - một dạng tiền chất của vitamin A cũng là chất chống oxy hóa - giúp ngăn ngừa thoái hoá điểm vàng do tuổi tác (AMD).

Bên cạnh vitamin A, bí đỏ còn chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa khác có thể giúp ngăn ngừa và điều trị AMD sớm.

Một chất chống oxy hóa khác có trong bí đỏ là vitamin E, cũng có thể ngăn ngừa và điều trị AMD sớm. Nó cũng có thể ngăn ngừa stress oxy hóa liên quan đến các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và ung thư

Ăn bí đỏ là cách bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Do đó, nó có thể giúp ngăn ngừa bệnh mãn tính.

Chất xơ là một chất dinh dưỡng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Trong khi đó, chất chống oxy hóa trong bí đỏ có thể bảo vệ chống lại stress oxy hóa, có liên quan đến bệnh tim mạch, ung thư, bệnh thần kinh, bệnh hô hấp…

Trong một phân tích tổng hợp quy mô lớn đã phát hiện ra rằng việc hấp thụ nhiều beta-carotene hơn trong chế độ ăn uống có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư phổi ở những người không hút thuốc.

Ngoài ra, một đánh giá tổng hợp hàng chục nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc bổ sung vitamin C có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư và bệnh tim mạch.

Hỗ trợ sức khỏe làn da

Các chất chống oxy hóa trong bí đỏ, đặc biệt là vitamin C, cũng rất cần thiết cho sức khoẻ làn da.

Ăn đủ vitamin C là chìa khóa vì thiếu vitamin C có thể khiến da mỏng manh, vết thương khó lành và chảy máu nướu răng. Hơn nữa, vitamin C hoạt động với vitamin E để bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV có hại. Nó cũng cần thiết để hình thành collagen - một loại protein tạo nên cấu trúc và độ đàn hồi cho làn da của bạn.

Ngoài việc bảo vệ chống lại tia UV có hại, vitamin E cũng có thể bảo vệ chống lại mụn trứng cá và các tình trạng da khác do tác dụng chống oxy hóa của nó.

Thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa

Ăn bí đỏ tốt cho sức khoẻ tiêu hoá vì nó có nhiều chất xơ. Ăn đủ chất xơ và thực phẩm giàu prebiotic cũng có thể giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh không chỉ giúp cải thiện sức khỏe đường ruột mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe tinh thần.

Vì vậy, ăn bí đỏ và các nguồn chất xơ khác rất quan trọng để tăng cường sức khỏe tiêu hóa.