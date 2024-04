4 người đàn ông đánh trọng thương 1 kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa Long An 11/04/2024 16:30

Ngày 11-4, Công an phường 3, TP Tân An (Long An) đang điều tra làm rõ vụ bốn người đàn ông đánh trọng thương anh BQT (31 tuổi, nhân viên Kỹ thuật viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh) và làm hư hỏng tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Bốn người đàn ông đã đánh trọng thương nhân viên kỹ thuật Bệnh viện đa khoa Long An. Ảnh: CTV

Theo đó, lúc 22 giờ 20 ngày 10-4, trước cửa phòng kỹ thuật buồng chụp Xquang số 2 – Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa Long An, Thanh Tuấn ( 25 tuổi, xã Mỹ Phú, Thủ Thừa) hỏi Kỹ thuật viên BQT về kết quả chụp Xquang của bạn làm chung công ty.

Khi đó, kỹ thuật viên T trả lời là để bác sỹ chuyên môn Khoa cấp cứu trả lời kết quả.

Nghe trả lời vậy Tuấn bức xúc nên cùng Đinh Thanh Tuấn (27 tuổi), Lê Nhựt Khang (24 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuấn (37 tuổi, cùng ngụ huyện Thủ Thừa) dùng ghế inox tại phòng làm việc đánh anh T.

Hậu quả, anh T bị vết thương hở khuỷu tay phải, vết thương cánh tay phải, hiện đang điều trị tại Khoa ngoại chấn thương – Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Ngoài ra, bốn người này còn gây thiệt hại tài sản (hư một máy tính và một cửa kính) tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện.