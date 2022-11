4 người ở Đắk Nông bị bắt vì nhận tiền làm 'dịch vụ' sổ đỏ

01/11/2022 13:04

(PLO)- Sau khi có kết quả giám định ADN, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang chờ cơ quan chuyên môn trả lời để xem xét về tội loạn luân.