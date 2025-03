5 đăng kiểm viên nhận hối lộ được tòa cho hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt 25/03/2025 16:43

Chiều 25-3, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án đối với 5 đăng kiểm viên phương tiện đường thủy (thuộc Chi cục Đăng kiểm số 8).

Các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 25-3. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tòa tuyên các bị cáo phạm tội nhận hối lộ và tuyên phạt: bị cáo Mai Công Hưng 9 năm tù; phạt các bị cáo Vũ Văn Huyền, Đoàn Bá Quỳnh và Lương Duy Long mỗi bị cáo 5 năm tù; phạt bị cáo Phòng Ngô Phú Nhân 1 năm, 2 tháng, 27 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).

HĐXX nhận định, VKSND TP Cần Thơ truy tố các bị cáo nhận hối lộ với khung hình như trong cáo trạng là có căn cứ. Các bị cáo là người có trình độ, là đăng kiểm viên, biết rõ thu tiền để bỏ qua lỗi là vi phạm pháp luật. Các bị cáo vì vụ lợi cá nhân, đã trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm mất lòng tin của người dân, làm ảnh hưởng xấu đến chính sách pháp luật của nhà nước, vì vậy cần có hình phạt nghiêm.

Theo tòa, hành vi vi phạm của các bị cáo thực hiện trong thời gian dài, tuy nhiên số tiền nhận mỗi lần là không lớn.

Các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, hợp tác tốt với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong công tác, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình, có cha mẹ già, con nhỏ. Một số bị cáo có người thân có công cách mạng.

Tòa xét thấy các bị cáo có hơn hai tình tiết giảm nhẹ, đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ nên xét cho các bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt và áp dụng hình phạt cho các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt thấp hơn liền kề.

Đồng thời, tòa cũng xem xét nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội có phần do công việc các bị cáo phải di chuyển thường xuyên trên địa bàn rộng, công tác phí được thanh toán thấp hơn nhiều so với chi phí thực tế…

Theo cáo trạng mới nhất, Chi cục đăng kiểm số 8 (đóng tại TP Cần Thơ) thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam, có nhiệm vụ tham mưu cho Cục đăng kiểm thực hiện quản lý nhà nước về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông vận tải đường thủy nội địa, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển trên biển, máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn lao động đối với các phương tiện trên địa bàn TP Cần Thơ, các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang và khu vực khác khi được Cục trưởng phân công.

Hưng, Huyền, Quỳnh, Long, Nhân cùng là đăng kiểm viên được giao nhiệm vụ kiểm tra, lập biên bản kiểm tra định kỳ, trên đà, hàng năm, bất thường, hoán cải đối với các phương tiện thủy nội địa để tham mưu cho lãnh đạo Chi cục Đăng kiểm 8 ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện không đầy đủ thủ tục, không đúng quy trình, quy định, bỏ qua một số lỗi, nhiều trường hợp không trực tiếp đi kiểm tra, giải quyết nhanh, kiểm tra đạt theo nhu cầu của các chủ phương tiện.

Từ đó, các bị cáo tính thêm chi phí ngoài quy định hưởng lợi cá nhân và chia nhau, trong đó có nhiều lần nhận số tiền trên 2 triệu đồng.

Cáo trạng quy kết, từ năm 2018 đến tháng 4-2023, bị cáo Hưng chịu trách nhiệm với tổng số tiền gần 1,8 tỉ đồng; Huyền chịu trách nhiệm với tổng số tiền gần 570 triệu đồng; Quỳnh chịu trách nhiệm với tổng số tiền hơn 653 triệu đồng; Long chịu trách nhiệm với tổng số tiền hơn 919 triệu đồng; Nhân chịu trách nhiệm với tổng số tiền gần 287 triệu đồng.