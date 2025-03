TAND TP Cần Thơ đang xét xử 5 đăng kiểm viên đường thủy nhận hối lộ tiền tỉ 24/03/2025 12:27

Ngày 24-3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử đối với 5 bị cáo nguyên là đăng kiểm viên phương tiện đường thủy (thuộc Chi cục Đăng kiểm số 8) gồm Mai Công Hưng, Vũ Văn Huyền, Đoàn Bá Quỳnh, Lương Duy Long, Phòng Ngô Phú Nhân.

Các bị cáo ra tòa ngày 24-3. Ảnh: NHẪN NAM

5 bị cáo này bị VKSND TP Cần Thơ truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 2, 3, 4 Điều 354 BLHS. Trong đó, khoản 2 có khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm; khoản 3 có khung hình phạt từ 15 năm đến 20 năm; khoản 4 có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng mới nhất, Chi cục đăng kiểm số 8 (đóng tại TP Cần Thơ) thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam, có nhiệm vụ tham mưu cho Cục đăng kiểm thực hiện quản lý nhà nước về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông vận tải đường thủy nội địa, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển trên biển, máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn lao động đối với các phương tiện trên địa bàn TP Cần Thơ, các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang và khu vực khác khi được Cục trưởng phân công.

Hưng, Huyền, Quỳnh, Long, Nhân cùng là đăng kiểm viên được giao nhiệm vụ kiểm tra, lập biên bản kiểm tra định kỳ, trên đà, hàng năm, bất thường, hoán cải đối với các phương tiện thủy nội địa để tham mưu cho lãnh đạo Chi cục Đăng kiểm 8 ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện không đầy đủ thủ tục, không đúng quy trình, quy định; bỏ qua một số lỗi, nhiều trường hợp không trực tiếp đi kiểm tra, giải quyết nhanh, kiểm tra đạt theo nhu cầu của các chủ phương tiện.

Từ đó, các bị cáo tính thêm chi phí ngoài quy định, hưởng lợi cá nhân và chia nhau, trong đó có nhiều lần nhận số tiền trên 2 triệu đồng.

Cáo trạng quy kết, từ năm 2018 đến tháng 4-2023, bị cáo Hưng chịu trách nhiệm với tổng số tiền gần 1,8 tỉ đồng; Huyền chịu trách nhiệm với tổng số tiền gần 570 triệu đồng; Quỳnh chịu trách nhiệm với tổng số tiền hơn 653 triệu đồng; Long chịu trách nhiệm với tổng số tiền hơn 919 triệu đồng; Nhân chịu trách nhiệm với tổng số tiền gần 287 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình Hưng nộp khắc phục gần 1,28 tỉ, Quỳnh nộp hơn 376 triệu, Long gần 513 triệu, Huyền nộp hơn 408 triệu, Nhân nộp 275 triệu, ngoài ra phong tỏa tài khoản của Nhân số tiền 70 triệu.