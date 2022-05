5 kiến nghị để xóa bỏ lao động trẻ em

Trước thềm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), đã đưa ra báo cáo về an sinh xã hội giúp giảm thiểu tình trạng gia đình rơi vào cảnh nghèo và dễ bị tổn thương, từ đó giảm căn nguyên dẫn đến lao động trẻ em.

Phía ILO nhấn mạnh báo cáo này đưa ra bằng chứng nghiên cứu thực hiện từ năm 2010 cho thấy an sinh xã hội góp phần làm giảm lao động trẻ em và tạo điều kiện cho trẻ em đến trường bằng cách giúp các gia đình đối phó với những cú sốc về kinh tế hay y tế.

Tuy nhiên, hiện có quá ít tiến bộ đạt được để mọi trẻ em đều được hưởng các chế độ an sinh xã hội. Cụ thể, có 73,6% dân số trẻ em, tương đương khoảng 1,5 tỷ trẻ em trong độ tuổi từ 0-14 trên toàn thế giới không được hưởng trợ cấp gia đình hay trợ cấp cho trẻ em bằng tiền mặt.

Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder, cho rằng có nhiều lý do để đầu tư vào an sinh xã hội toàn dân, trong đó xóa bỏ lao động trẻ em là một trong những lý do thuyết phục nhất xét đến tác động của vấn đề này đối với quyền và phúc lợi của trẻ em.

Nghiên cứu ILO và UNICEF chỉ ra nếu các nhà hoạch định chính sách không hành động một cách quyết đoán thì đại dịch COVID-19, các cuộc xung đột đang diễn ra, đói nghèo gia tăng và biến đổi khí hậu sẽ càng khiến tình trạng lao động trẻ em tăng cao.

Hơn 160 triệu trẻ em trên toàn thế giới – tức một phần mười trẻ em trong độ tuổi 5-17 tuổi - vẫn đang tham gia lao động trẻ em và tiến bộ đạt được trong xóa bỏ lao động trẻ em đã bị đình trệ kể từ năm 2016. Những xu hướng này đã xuất hiện ngay cả trước khi cuộc khủng hoảng COVID-19 xảy ra. Ước tính rằng nếu không có các chiến lược giảm thiểu, con số lao động trẻ em có thể tăng thêm 8,9 triệu vào cuối năm 2022 do tình trạng nghèo đói và dễ bị tổn thương gia tăng.

Để củng cố hệ thống an sinh xã hội nhằm ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em, ILO và UNICEF đưa ra các khuyến nghị gồm: Thu hẹp khoảng trống trong diện bao phủ an sinh xã hội cho trẻ em; xây dựng hệ thống an sinh xã hội tích hợp; đảm bảo các chương trình an sinh xã hội được thiết kế toàn diện và nhạy cảm với lao động trẻ em; lấy những cam kết chính trị mạnh mẽ đối với việc xóa bỏ lao động trẻ em và thiết lập an sinh xã hội toàn dân làm đòn bẩy nhằm tăng cường sự đồng thuận trong hành động; thúc đẩy đầu tư vào hệ thống an sinh xã hội dưới góc độ là một động lực của phát triển.