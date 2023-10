5 loại nước ép trái cây giúp giảm đau đầu và mệt mỏi

Cảm giác nôn nao thực sự là một điều khó chịu sau một đêm tiệc tùng, khiến bạn đau đầu dữ dội, mệt mỏi đến tê liệt và cảm giác ê ẩm toàn thân.

Một nước ép trái cây thiên nhiên có thể giúp chúng ta giảm cảm giác đau đầu và mệt mỏi.

Tuy nhiên, có một nước ép trái cây thiên nhiên có thể giúp chúng ta giảm cảm giác đó.

Mặc dù, những loại nước ép trái cây này có thể giúp giảm bớt các triệu chứng nôn nao nhưng điều độ là chìa khóa và cách tốt nhất để ngăn ngừa tình trạng nôn nao, đau đầu cũng như mệt mỏi là uống rượu vừa phải.

Nước ép dưa hấu

Nước ép dưa hấu có đặc tính dưỡng ẩm và chứa lycopene, một chất chống oxy hóa được biết đến với tác dụng chống viêm.

Nước ép dưa hấu có đặc tính dưỡng ẩm và chứa lycopene, một chất chống oxy hóa được biết đến với tác dụng chống viêm.

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi "Viện Y tế Quốc gia" Ấn Độ, lycopene được phát hiện có tác dụng làm giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể.

Cách làm lấy 2 chén dưa hấu tươi 1 thìa mật ong, một nhúm muối. Trộn tất cả các hỗn hợp này lại và xay nhiễm cho tới khi mịn. Cuối cùng uống chúng sẽ giúp cảm giác đau đầu và mệt mỏi sẽ bớt.

Nước cam

Cam là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, có thể giúp chống lại stress oxy hóa do rượu gây ra. Theo nghiên cứu của “Trường Y Harvard” năm 2021, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc giảm viêm.

Cách làm lấy 4 quả cam chín gọt vỏ và bỏ hạt, 1 quả chanh ép lấy nước, 1 muỗng canh xi-rô cây cỏ ngọt. Trộn đều cam và nước cốt chanh với nhau. Thêm xi-rô cây cỏ ngọt. Uống hỗn hợp này lạnh hoặc không tùy sở thích và sẽ cảm thấy mệt mỏi tan biến.

Cam là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, có thể giúp chống lại stress oxy hóa do rượu gây ra.

Quả việt quất

Quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, có đặc tính chống viêm. Một nghiên cứu đăng trên “Tạp chí Dinh dưỡng” năm 2023 đã xác nhận tác dụng chống viêm của anthocyanin.

Cách làm: sử dụng 1 cốc quả việt quất tươi, 1/2 cốc sữa chua Hy Lạp, 1/4 cốc nước 1 thìa mật ong. Bỏ tất cả quả việt quất, sữa chua, nước và mật ong xay cho đến khi mịn.

Đổ vào ly và thưởng thức chúng sẽ giúp bạn cảm giác dễ chịu và sảng khoái.

Trái dứa

Dứa có chứa bromelain, một loại enzyme có đặc tính chống viêm. Một bài đánh giá trong “Nghiên cứu liệu pháp tế bào học” năm 2020 đã nhấn mạnh tiềm năng của bromelain trong việc giảm viêm.

Cách làm: 2 chén dứa tươi, 1/2 cốc nước cốt dừa, 1 muỗng canh nước cốt chanh và một số ít đá viên. Trộn dứa, nước cốt dừa, nước cốt chanh và đá viên xay nhuyễn. Đổ vào ly và uống nó sẽ giúp bạn bớt cảm giác đau và phục hồi nhanh.

Kiwi

Kiwi là nguồn cung cấp vitamin C và E tuyệt vời, cả hai đều được biết đến với đặc tính chống oxy hóa.

Kiwi là nguồn cung cấp vitamin C và E tuyệt vời, cả hai đều được biết đến với đặc tính chống oxy hóa. Một nghiên cứu được công bố trên "Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ" năm 2022 đã xác nhận tác dụng tích cực của vitamin E trong việc giảm căng thẳng oxy hóa.

Cách làm lấy 4 quả kiwi chín gọt vỏ, 1/2 chén rau bina, 1/4 cốc nước và 1 thìa mật hoa. Trộn kiwi, rau bina, nước và mật xay cho đến khi mịn. Rót vào ly và uống bạn sẽ thấy nhận cảm giác buồn nôn nao biến mất.

