5 nâng cấp thỏa lòng mong đợi của iFans trên iPhone 16 Plus 14/09/2024 10:32

(PLO)- iPhone 16 Plus đang là một trong những “siêu phẩm” khiến các iFans đứng ngồi không yên. Với nhiều những nâng cấp “đáng tiền” iPhone 16 Plus hứa hẹn mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm thú vị và là “món trang sức” đẳng cấp thể hiện phong cách bản thân.

1. Thiết kế bền bỉ, bảng màu ấn tượng

iPhone 16 Plus có vỏ máy làm từ nhôm chuẩn hàng không vũ trụ cứng cáp, siêu bền bỉ. Phần mặt sau của máy làm từ kính pha màu không những chắc chắn mà còn mang lại vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp.

Ngoài thiết kế bền bỉ, iPhone 16 Plus còn chinh phục người dùng bởi bảng màu ấn tượng. iPhone 16 Plus mang tới 5 tùy chọn về màu sắc gồm Đen, Trắng, Hồng, Xanh Mòng Két, Xanh Lưu Ly. Đây đều là những tone màu thời thượng, trẻ trung để người dùng thoải mái lựa chọn theo sở thích, phong thủy.

Còn với phiên bản iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ít tùy chọn màu sắc hơn, gồm 4 phiên bản màu là Titan Đen, Titan Trắng, Titan tự nhiên, Titan Sa mạc. Tuy nhiên, đây cũng đều là những bản màu rất tượng và thời thượng.

iPhone 16 Plus sở hữu thiết kế bền bỉ, bảng màu ấn tượng, thanh lịch.

2. Nút tác vụ Action Button làm được nhiều hơn - chờ đợi ít hơn

iPhone 16 Plus sở hữu nút tác vụ đa năng, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Bạn chỉ cần nhấn và giữ để khởi chạy tác vụ bạn muốn như: đèn pin, ghi âm, chế độ im lặng, camera, dịch thuật và nhiều tác vụ khác.

Bạn cũng có thể cài đặt Phím Tắt để mở ứng dụng, chạy một loạt các tác vụ tùy thuộc vào thời gian trong ngày hoặc vị trí của bạn. Hoặc bạn có thể sử dụng phím tắt này để thực hiện tác vụ trong một ứng dụng, chẳng hạn như đặt báo thức hay thậm chí gọi đặt món cà phê bạn yêu thích.

3. Camera Control với khả năng điều chỉnh cực nhạy

iPhone 16 Plus sở hữu nút camera Control mang đến những trải nghiệm chụp hình, quay video ấn tượng trên iPhone 16 Plus. Bạn có thể chụp ảnh nhanh và tiện lợi hơn rất nhiều bằng camera control. Bạn chỉ cần trượt ngón tay để điều chỉnh các chức năng của camera như độ phơi sáng hay chiều sâu trường ảnh và điều chỉnh tính năng thu phóng kỹ thuật số để căn chỉnh khung hình.

4. Sở hữu chip A18 mạnh mẽ, nâng cao hiệu suất sử dụng

iPhone 16 Plus sở hữu chip A18 Bionic mới nhất, được sản xuất trên tiến trình 3nm, nâng cao hiệu suất sử dụng. Với CPU 6 lõi, GPU 5 lõi đem lại hiệu năng xử lý nhanh hơn 30% và khả năng xử lý đồ hoạ tốt hơn 40% so với con chip trên iPhone 15 Plus.

Bên cạnh đó, chip A18 còn hỗ trợ các tính năng chụp ảnh, quay video đẳng cấp mới như Phong Cách Nhiếp Ảnh, Điều Khiển Camera, chơi game, thiết kế đồ họa mượt mà. Các tác vụ sẽ được thực hiện nhanh chóng, không giật lag giúp người dùng có những trải nghiệm sử dụng tuyệt vời.

5. Thời lượng pin cực ấn tượng để bạn sử dụng thoải mái cả ngày dài

iPhone 16 Plus được thiết kế với nhiều cải tiến vượt trội để tạo không gian lớn hơn cho pin. Cùng với chip A18 thông minh, iPhone 16 Plus mang lại thời lượng pin tăng đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm dù có thêm vô vàn tính năng mới.

Bạn có thể xem video lên tới 27 giờ trên iPhone 16 Plus (tăng 1 giờ so với phiên bản tiền nhiệm iPhone 15 Plus). Với dung lượng pin cực đỉnh này, bạn thỏa sức cày phim, chơi game cả ngày dài không lo hết pin.

iPhone 16 Plus sở hữu thời lượng pin ấn tượng để trải nghiệm giải trí cực đã.

Với rất nhiều những nâng cấp “đáng tiền” trên iPhone 16 Plus, Apple đã chứng minh được sức hút của ông lớn công nghệ mỗi khi ra sản phẩm mới. iPhone 16 xứng đáng lọt Top những sản phẩm công nghệ đáng mua nhất hiện nay. Nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin về iPhone 16 Plus chính hãng, chất lượng bạn hãy ghé Viettel Store để được tư vấn tận tình.