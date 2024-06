5 tháng, TKV đạt doanh thu 71.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 10.880 tỷ đồng 11/06/2024 08:54

Đó là chỉ đạo của Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải tại Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 6.

Theo đó, 5 tháng đầu 2024, TKV sản xuất được 17,23 triệu tấn than; tiêu thụ trên 22,49 triệu tấn. Trong đó, than tiêu thụ cho sản xuất điện đạt 19,8 triệu tấn, tăng 2,55 triệu tấn so với cùng kỳ; sản xuất alumin quy đổi 611,89 ngàn tấn; sản xuất điện trên 4,32 tỷ kWh; tổng doanh thu trên 71 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 10,88 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận 1.060 tỷ đồng; thu nhập bình quân toàn Tập đoàn đạt 16,6 triệu đồng/người/tháng.

Triển khai nhiệm vụ tháng 6, Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ và công tác bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó chú trọng thúc đẩy tiến độ công tác đầu tư các dự án trọng điểm, các công trình phòng chống mưa bão.

Tháng 6, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,25 triệu tấn than, tiêu thụ 5,2 triệu tấn, trong đó tiêu thụ cho điện 4,5 triệu tấn, đồng thời nhập khẩu hơn 1,5 triệu tấn than phục vụ pha trộn, chế biến đáp ứng than cho thị trường trong nước. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, tập đoàn phấn đấu khai thác 20,37 triệu tấn than; tiêu thụ trên 27 triệu tấn.