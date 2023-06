5 thực phẩm kích thích đốt cháy chất béo và hỗ trợ giảm cân

(PLO)- Ăn ớt cay, củ nghệ, uống trà xanh… mức độ vừa phải không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn kích thích đốt cháy chất béo và hỗ trợ giảm cân.

Theo Eat This, Not That một nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Physiology, có một số thực phẩm, đồ uống chứa các hợp chất có thể hỗ trợ kích hoạt chất béo và đốt cháy mô mỡ trên cơ thể giúp giảm cân hiệu quả.

Dưới đây là những thực phẩm không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn kích thích đốt cháy chất béo và giảm cân.

Ớt cay

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng capsaicin, là một hợp chất tích cực trong ớt cay làm tăng quá trình đốt cháy chất béo và tiêu hao năng lượng, thậm chí có thể giúp đốt cháy mỡ bụng. Vì vậy, bạn nên kết hợp capsaicin trong bữa ăn của mình nếu muốn giảm cân.

Trà xanh

Trà xanh đã được chứng minh là giúp cơ thể đốt cháy nhiều chất béo và calo hơn nhờ vào hoạt động mạnh mẽ của chất catechin, epigallocatechin-3-gallate (EGCG) cũng như caffein của nó.

Một số nghiên cứu cho thấy EGCG và caffein phối hợp với nhau để kích hoạt quá trình đốt cháy chất béo. Đặc biệt hơn, trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và nó có thể giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa, giảm viêm và tránh bệnh tật.

Củ nghệ

Trong củ nghệ chứa chất curcumin và đây cũng là chất không chỉ kích thích đốt cháy mỡ thừa mà còn có lợi cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể giúp giảm cân và giảm mỡ trong cơ thể, thậm chí có thể giúp giảm cả vòng eo và vòng hông.

Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng chất curcumin làm tăng tiêu hao calo và sinh nhiệt. Đặc biệt, củ nghệ còn chứa chất chống oxy hóa mạnh, vì vậy bạn có thể đưa nó vào chế độ ăn uống của mình sẽ hữu ích trong việc ngăn ngừa stress oxy hóa và viêm nhiễm.

Bạc hà và bạc hà lục

Trong bạc hà chứa hợp chất menthol và đó cũng là chất có khả năng kích thích đốt cháy chất béo. Việc sử dụng tinh dầu bạc hà trong thời gian dài đã được chứng minh là làm tăng hoạt động trao đổi chất, tăng tiêu hao calo, giúp giảm cân, thậm chí đảo ngược độ nhạy insulin.

Vì vậy, bạn thêm bạc hà vào chế độ ăn uống của mình như cho nó vào cốc sữa chua với quả mọng tươi, chuẩn bị một loại nước uống trẻ hóa với seltzer và bạc hà, hoặc thậm chí pha một bình trà đá với lá bạc hà…

Axit béo Omega-3 có nguồn gốc từ cá

Nghiên cứu cho thấy axit béo omega-3 EPA và DHA có thể giúp hỗ trợ trong quá trình giảm cân của bạn. Ăn cá béo đã được chứng minh là làm giảm chất béo nội tạng (chất béo bao quanh bụng và các cơ quan trong cơ thể bạn).

Không chỉ vậy, khi tiêu thụ thực phẩm giàu axit béo omega-3 còn giúp chúng ta ngăn ngừa chứng viêm và phòng ngừa một số bệnh. Để tăng cường axit béo omega-3, chúng ta hãy cân nhắc bổ sung các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu, cá trích và cá cơm vào bữa ăn hàng ngày của mình.

PHƯƠNG LÊ