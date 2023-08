6 cán bộ, nguyên cán bộ của một xã bị bắt

(PLO)- Các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã tổ chức họp, bàn, thực hiện việc thu tiền trái quy định của 12 hộ dân.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 2-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lữ vừa ra quyết định khởi tố vụ án tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2013 đến năm 2014 tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng yên.

Công an khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của sáu bị can sau: Đào Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Thủ Sỹ; Đào Văn Sỹ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Thủ Sỹ; Đào Văn Doan, Phó Chủ tịch UBND xã Thủ Sỹ; Lương Công Đậu, nguyên Chủ tịch UBND xã Thủ Sỹ; Đào Xuân Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Thủ Sỹ; Bùi Văn Quynh, nguyên cán bộ Tài chính - Kế toán UBND xã Thủ Sỹ.

Các quyết định, lệnh trên đã được VKSND huyện Tiên Lữ phê chuẩn.

Công an cho biết, điều tra ban đầu xác định, từ năm 2013 - 2014, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã tổ chức họp, bàn, thực hiện việc thu tiền trái quy định của 12 hộ dân tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ khi thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng, với tổng số tiền là 234.800.000 đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lữ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lí theo quy định của pháp luật.

PHI HÙNG