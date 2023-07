Cựu Bí thư Lào Cai nhận 5 tỉ đồng tiền 'cảm ơn' từ doanh nghiệp vào dịp Tết

(PLO)- Vào dịp giáp Tết Nguyên đán 2015, doanh nghiệp đã mang 5 tỉ đồng đến biếu ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai để cảm ơn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại xã Đồng Tuyển (TP Lào Cai), UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan đơn vị liên quan.

Nhiều quan chức bị đề nghị truy tố

Theo đó, ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và ông Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh này, cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố ông Mai Đình Định, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng (đều là cựu Phó chủ tịch tỉnh); Phan Văn Cương, Phó giám đốc Sở Công thương; Ngô Đức Hoàng, chuyên viên Cục địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bảy người ở Công ty Apatit Việt Nam là Nguyễn Quang Huy, cựu tổng giám đốc; Phạm Cao Khiêm, cựu phó tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Bích, cựu chủ tịch HĐTV; Lương Văn Na, cựu phó tổng giám đốc, Thành viên HĐTV; Cao Văn Tham, Phó phòng kế hoạch thị trường; Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Xí nghiệp khai thác 3; Nguyễn Văn Chung, Phó phòng An toàn lao động và Môi trường, bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đối với ông Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama, bị đề nghị hai tội là Rửa tiền và Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Theo kết luận điều tra, năm 2009, Công ty Lilama được cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, trên diện tích 3,77 ha. Tuy nhiên, Công ty Lilama dựa vào văn bản không đúng thẩm quyền của UBND tỉnh Lào Cai để tận thu apatit một cách công khai.

Công ty LiLama sau đó ký hợp đồng với Công ty Apatit Việt Nam để bán toàn bộ số quặng khai thác chui, thu lời bất chính. Các bị can đã khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại, giá trị hơn 610 tỉ đồng.

Hành vi của các bị can bị cáo buộc đã làm mất nguồn tài nguyên dự trữ khoáng sản quốc gia. Trong đó, bị can Thừa thu lời bất chính hơn 183 tỉ đồng, Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính hơn 184 tỉ đồng.

Để sai phạm của ông Thừa xảy ra trong thời gian dài, cơ quan điều tra xác định có trách nhiệm liên đới thuộc hàng loạt cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Lào Cai, trong đó có cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh.

Vi phạm có hệ thống

Cơ quan CSĐT xác định, với cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bị can Nguyễn Văn Vịnh là người phải chịu trách nhiệm chính về công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bị can Vịnh biết rõ diện tích 3,77ha tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai thuộc khai trường 18 đã được phê duyệt quy hoạch Apatit, biết đây là mỏ khoáng sản có quy mô công nghiệp, thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản thuộc về Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mà ký các văn bản không đúng với thẩm quyền, trái quy định pháp luật để cho Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản (quặng apatit) thông qua thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt hồ khu mỏ.

Việc làm của bị can Nguyễn Văn Vịnh ký các văn bản là vi phạm có hệ thống chỉ đạo xuyên suốt…

Khi bị can Nguyễn Văn Vịnh làm Bí thư tỉnh Ủy thì vào dịp giáp Tết Nguyên đán năm 2015, bị can Thừa sau khi đã san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ trái phép xong quặng apatit trong diện tích diện tích 3,77ha, bị can Thừa đã mang 5 tỉ đồng đến biếu bị can Nguyễn Văn Vịnh để cảm ơn.

Số tiền 5 tỉ này được bị can Vịnh dùng vào việc chi tiêu cá nhân hết nên cơ quan điều tra không thu giữ được.

Từ những viện dẫn trên, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai có đủ căn cứ xác định, bị can Nguyễn Văn Vịnh có vai trò, trách nhiệm chính, trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản, tài liệu liên quan không đúng thẩm quyền, trái quy định pháp luật.

Hành vi của bị cáo Vịnh gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ, xâm phạm hoạt động đúng đắn của Nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Còn đối với cựu Chủ tịch tỉnh Nguyễn Doãn Hưởng, cơ quan CSĐT cáo buộc ông này là người quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Mặc dù biết việc cho phép Công ty Lilama thu gom quặng apatit trong quá trình thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng là sai nhưng ông Hưởng vẫn ký văn bản đồng ý cho khai thác.

Bị can Thừa còn khai đưa tiền cho một số người khác nhưng cơ quan điều tra cho hay đã lấy lời khai, thu thập chứng cứ, đối chất và không thu được tài liệu nào liên quan, do đó không có căn cứ kết luận hành vi sai phạm để xử lý.

Hôm 18-5, Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ngoài ông Vịnh, ông Doãn Văn Hưởng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố nhiều bị can như: Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng, hai cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương Mại Lilama (gọi tắt là Công ty Lilama); Nguyễn Ngọc Bích, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Apatit Việt Nam (gọi tắt là Công ty Apatit)…

PHI HÙNG