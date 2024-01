8 mẹo giúp bạn giảm chỉ số BMI nhanh hơn

Chỉ số khối cơ thể hay còn được gọi là BMI, ước tính lượng mỡ trong cơ thể bạn. Theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Hoa Kỳ, chỉ số BMI nó được tính toán dựa trên cân nặng và chiều cao của bạn và có thể cho biết bạn có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì và thừa cân như thế nào.

Chỉ số BMI cao phải được xem xét cực kỳ nghiêm túc vì nó có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2, huyết áp cao, bệnh tim, ngưng thở khi ngủ, viêm xương khớp và ung thư.

Vì vậy, bạn có thể thực hiện theo các mẹo dưới đây để giúp giảm chỉ số BMI nhanh hơn.

Hoạt động thể chất thường xuyên rất tốt cho tâm trí, cơ thể và tâm hồn; nó giúp bạn tránh được nhiều bệnh tật và giữ cho cơ thể bạn luôn trẻ trung. Nó cũng giúp bạn giữ chỉ số BMI khỏe mạnh.

Uống đủ nước giúp điều chỉnh sự thèm ăn và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Uống nước trước bữa ăn cũng giúp giảm lượng calo nạp vào và giúp kiểm soát cân nặng hay chỉ số BMI.

Thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên, thịt nguội, xúc xích, pizza đông lạnh, súp ăn liền và thậm chí hầu hết các loại ngũ cốc ăn sáng sẽ không mang lại lợi ích gì cho vòng eo của bạn.

Ngủ đủ giấc là điều quan trọng để duy trì quá trình trao đổi chất lành mạnh. Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, dẫn đến tăng cảm giác đói và thèm ăn, từ đó góp phần tăng cân và chỉ số BMI cao hơn.

Cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết thông qua thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến là điều bạn nên ưu tiên nếu muốn giảm chỉ số BMI của mình được ổn định.

Bạn nên gặp chuyên gia chăm sóc sức khỏe, người có thể cân và đo chiều cao của bạn một cách chính xác. Nếu chỉ số BMI của bạn quá cao, họ sẽ đưa ra phương án tấn công tốt nhất phù hợp với bạn.

Theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia, những người được coi là "thừa cân" có chỉ số BMI từ 25 đến 29,9, nghĩa là họ đang mang quá nhiều trọng lượng so với chiều cao của mình.

Những người được coi là "béo phì" có chỉ số BMI từ 30 trở lên, điều đó có nghĩa là lượng mỡ trong cơ thể của họ thường luôn vượt quá mức cần thiết dựa trên chiều cao của họ.

Điều cần thiết là phải biết mức độ hoạt động thực tế hàng ngày của bạn là bao nhiêu. Điều này có thể nhắc bạn hoạt động tích cực hơn.

Một cách tuyệt vời để theo dõi hoạt động thể chất của bạn là đầu tư vào một thiết bị theo dõi hoạt động như ban nhạc WHOOP, Fitbit hoặc Apple Watch. Nó sẽ theo dõi và ghi lại tất cả các chuyển động hàng ngày của bạn.

Một cách đặc biệt hiệu quả để cải thiện thói quen hàng ngày của bạn là ghi lại cân nặng và tất cả các hoạt động bạn thực hiện hàng ngày.

Việc ghi lại những gì bạn đang ăn cũng rất hữu ích. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng xác định điều gì đang có tác dụng làm giảm chỉ số BMI của bạn.

PHƯƠNG LÊ