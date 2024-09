8 tháng, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xảy ra 10 vụ tai nạn khiến 11 người thương vong 19/09/2024 15:50

Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết làm hai người chết, ba người bị thương xảy ra rạng sáng 19-9, ông Nguyễn Quốc Nam, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bình Thuận, đã thăm hỏi sức khỏe, động viên ba nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sáng 19-9.

Thay mặt Ban ATGT tỉnh, ông Nguyễn Quốc Nam đã trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương, đồng thời trao hỗ trợ cho gia đình hai nạn nhân tử vong mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Theo cáo báo của Ban ATGT tỉnh Bình Thuận, lúc 0 giờ ngày 19-9, tại Km191+400 trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc địa bàn xã Bình Tân, huyện Bắc Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa hai xe khách.

Theo đó, xe khách do ông Nguyễn Thọ Huy (quê Thanh Hóa) điều khiển hướng từ Ninh Thuận đi Đồng Nai, trên xe chở 25 khách. Khi đến địa điểm trên đã tông vào đuôi xe khách do ông Trần Trương Thái (ngụ Phú Yên) điều khiển đang dừng ở làn đường sát hộ lan để khắc phục sự cố, trên xe có 32 khách.

Vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong và ba người bị thương.

Hai xe khách bị tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang được cẩu khỏi hiện trường để thông xe.

Theo Công an huyện Bắc Bình, đến chiều 19-9, gia đình hai nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn đã đến làm thủ tục nhận thi thể người thân đưa về lo hậu sự.

Hai nạn nhân tử vong gồm Phạm Thị My My (19 tuổi, ngụ thôn Tân An, Cam An Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa) và Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ Khánh Thành Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre).