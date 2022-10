9 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng trong tháng 10 tăng

(PLO)- Theo Tổng Cục Thống kê, bình quân 10 tháng năm 2022 CPI tăng 2,89% và lạm phát cơ bản tăng 2,14% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là giá thuê nhà tăng trở lại do nhu cầu của người dân tăng cao cũng như một số địa phương tăng học phí năm học mới.

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa tính CPI có chín nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng, hai nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Theo đó, chỉ số giá nhóm giáo dục tăng cao nhất với 2,35%, trong đó chỉ số giá dịch vụ giáo dục tăng 2,64% do một số tỉnh, thành tăng học phí năm học mới.

Bên cạnh đó, vào năm học mới nhu cầu mua sắm sách vở và các dụng cụ học tập tăng. Giá sách giáo khoa tăng 0,29%, bút viết các loại tăng 0,18%... so với tháng trước.

Tăng cao thứ hai là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,69% do sinh viên bắt đầu đi học, nhu cầu thuê nhà tăng cao làm giá thuê nhà ở tăng 8,85%.

Giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,49% do công lao động phổ thông tăng, nhu cầu xây dựng tăng cao; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,08% do giá xi măng, gạch bê tông, sơn tường tăng theo giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

Chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá tăng cao thứ ba với mức tăng 0,34% do giá nguyên liệu sản xuất đồ uống và tỉ giá USD tăng cao.

Các nhóm hàng còn lại tăng nhẹ như hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,13%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,12%; nhóm thuốc - dịch vụ y tế và nhóm văn hóa giải trí - du lịch cùng tăng 0,06%...

Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,06%. Nhóm giao thông giảm 2,17% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 3, 11, 21-10 cũng như từ các đợt điều chỉnh giảm giá trong tháng 9.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại giá xe máy; phụ tùng ô tô; lốp, săm xe máy; lốp săm xe đạp tăng lần lượt 0,31%; 0,15%; 0,28%; 0,73% do nhu cầu tăng và nguồn cung hạn chế.

Theo Tổng Cục Thống kê, bình quân 10 tháng năm 2022, CPI tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,14% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,89%).

Điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.

