ACB: thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng với SWIFT GO

(PLO)- ACB vừa triển khai dịch vụ SWIFT GO nhằm phục vụ nhu cầu thanh toán quốc tế nhanh chóng, đặc biệt dành cho các giao dịch thường xuyên như học tập, chữa bệnh và mua sắm…

SWIFT GO được xây dựng trên nền tảng tốc độ cao của SWIFT GPI và phát triển với sự cộng tác chặt chẽ với cộng đồng SWIFT toàn cầu. ACB hiện là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam đưa dịch vụ này tới hàng triệu khách hàng.

SWIFT GO là một chuẩn mực mới trong thanh toán quốc tế giá trị thấp, một giải pháp hàng đầu để các ngân hàng nắm bắt lợi thế trong công tác thanh toán. Với SWIFT GO, khách hàng có thể thực hiện thanh toán nhanh chóng (giao dịch nhanh nhất có thể diễn ra trong vòng 21 giây) với các khoản chi phí được xác định trước thông qua việc thiết lập song phương giữa các ngân hàng. SWIFT GO cho phép thực hiện lệnh thanh toán tối đa là 10.000 đơn vị tiền tệ (USD, GBP, EUR).

Với dịch vụ này của ACB, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. SWIFT GO cho phép cung cấp trải nghiệm thanh toán liền mạch cho các giao dịch giá trị nhỏ và thường xuyên cho các nhà cung cấp ở nước ngoài. Cụ thể, khách hàng sẽ biết được chi tiết thời điểm xử lý của từng ngân hàng trong chuỗi giao dịch, từ đó có thể quản lý tốt hơn dòng tiền, tăng tốc độ của giao dịch xuất nhập khẩu do có bằng chứng về thông tin chuyển tiền; giảm chi phí tra cứu/tra soát giao dịch...

Đối với khách hàng cá nhân thường xuyên có nhu cầu gửi tiền đi nước ngoài như du học hay chữa bệnh, khi sử dụng SWIFT GO của ACB, người thụ hưởng nhận được toàn bộ số tiền chuyển và không phải chịu bất kỳ khoản phí nào từ các đại lý trung gian.

Với mạng lưới tại hơn 70 quốc gia của SWIFT, hàng triệu khách hàng của ACB ở bất kỳ đâu có thể gửi tiền ngay lập tức và an toàn trên khắp thế giới. Khách có thể truy cập https://acb.com.vn/ ; hoặc đến CN/PGD ACB trên toàn quốc; hoặc liên hệ Contact Center 24/7: 028 38247247.

PHI NGUYỄN