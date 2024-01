Hãng AFP dẫn lời các nguồn thạo tin rằng các quan chức cấp cao của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Israel đã có mặt tại thủ đô Paris (Pháp) vào 28-1 để bàn về cuộc xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine).

Thheo các nguồn tin, các quan chức này thảo luận các phương án hướng tới thỏa thuận ngừng bắn Gaza.

Lãnh đạo cơ quan an ninh Israel (Shin Bet) Ronen Bar (trái) và Giám đốc Cục tình báo Israel (Mossad) David Barnea. Ảnh: FLASH90

Cuối ngày 28-1, phía Israel cho biết các cuộc thảo luận ở Paris, với sự tham dự của lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad và cơ quan an ninh Shin Bet (đều của Israel), "mang tính xây dựng".

Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Israel cho biết "vẫn còn những vấn đề tồn đọng mà các bên sẽ tiếp tục thảo luận tại các cuộc gặp chung bổ sung trong tuần này".

Trước đó, ngày 26-1, một nguồn tin an ninh giấu tên chia sẻ với AFP rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns sẽ gặp những người đồng cấp từ Israel và Ai Cập, cũng như thủ tướng Qatar trong những ngày tới.

Nguồn tin này cũng xác nhận một báo cáo trước đó của tờ The Washington Post rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử ông Burns tới để cố gắng kêu gọi Hamas thả những con tin Israel còn lại mà họ đang giam giữ để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn Gaza.

Hôm 27-1, tờ The New York Times cũng đưa tin rằng các nhà đàm phán do Mỹ dẫn đầu đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận ngừng bắn Gaza, theo đó Tel Aviv sẽ đình chỉ cuộc chiến ở Gaza trong khoảng hai tháng để đổi lấy việc Hamas thả hơn 100 con tin Israel.

