Ăn cá ngừ đóng hộp mỗi ngày, chuyện gì xảy ra với sức khỏe?

Một hộp cá ngừ tiêu chuẩn, theo USDA, bạn sẽ nhận được:

DINH DƯỠNG (MỖI KHẨU PHẦN) :

LƯỢNG CALO : 98

CHẤT BÉO : <1 g (Chất béo bão hòa: 0 g)

NATRI : 43 mg

CARBS : 0 g (Chất xơ: 0 g, Đường: 0 g)

PROTEIN : 22 g

Cùng với các chất dinh dưỡng được đề cập ở trên, cá ngừ đóng hộp chứa nhiều vi chất dinh dưỡng như vitamin và khoáng chất. Cá ngừ cung cấp sắt, selen, iốt, niacin (vitamin B3), folate (vitamin B9) và vitamin B12.

Bạn sẽ nhận được thêm protein: Một trong những lợi ích chính của việc ăn cá ngừ đóng hộp là cách dễ dàng và giá cả phải chăng để tăng cường protein.

Trên thực tế, một hộp cá ngừ nguyên con có khoảng 40 gram protein, với một khẩu phần 3 ounce chứa khoảng 20 gram.

Cá ngừ cũng được coi là một loại protein hoàn chỉnh, có nghĩa là nó chứa tất cả chín loại axit amin thiết yếu và không phải tất cả các nguồn protein đều như vậy.

Nó chứa axit béo omega-3: Cá ngừ đóng hộp có hàm lượng axit béo omega-3 cao và loại chất béo lành mạnh này có một danh sách dài các lợi ích tiềm năng. Một là ăn cá ngừ có thể giúp giảm các triệu chứng trầm cảm và tâm trạng chung, cũng như giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác.

Các báo cáo nghiên cứu gần đây cũng kết luận rằng omega-3 có thể giúp ích cho sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol, giúp giảm cục máu đông và giảm viêm.

Nó có hàm lượng calo thấp: Cá ngừ là nguồn protein cho những người đang theo dõi lượng calo nạp vào vì nó ít calo hơn nhiều nguồn protein động vật khác. Trong khi một khẩu phần cá ngừ đóng hộp có ít hơn 100 calo và vẫn cung cấp hơn 20 gram protein.

Nó giàu vitamin và khoáng chất: Cá ngừ đóng hộp chứa nhiều vitamin và khoáng chất hữu ích. Đơn cử vitamin B, chẳng hạn như B3 (niacin), B9 (folate) và B12. Các vitamin B này có thể giúp cung cấp năng lượng, chuyển hóa protein, hình thành DNA và hỗ trợ chức năng não nói chung.

Cá ngừ đóng hộp cũng chứa nhiều selen, một khoáng chất giúp tăng sản xuất tế bào bạch cầu. Điều này có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, miễn dịch và não.

Tiện lợi và tiết kiệm chi phí: Cá ngừ đóng hộp có thời hạn sử dụng lâu, cho phép bạn dự trữ và có sẵn khi cần. Nó cũng có giá cả phải chăng hơn.

Bên cạnh những lợi ích của việc ăn cá ngừ đóng hộp thì nó cũng có một số tác dụng tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng quá nhiều, đơn cử như có thể bạn tiêu thụ quá nhiều natri. Từ đó dẫn đến lượng máu cao hơn, làm tăng áp lực lên thành mạch máu, dẫn đến huyết áp cao.

Bên cạnh đó tình trạng tiêu thụ rất nhiều chất béo kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngộ độc thủy ngân là một nguy cơ có thể xảy ra, đặc biệt là bạn có thể tiêu thụ các chất gây ô nhiễm và phụ gia khác.

Do đó, chúng ta nên tiêu thụ cá ngừ đóng hộp vừa phải và điều độ là tốt nhất đối với sức khỏe tổng thể.